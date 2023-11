Les familles en mode solution en raison de la grève des enseignants

Des employés de la fonction publique, dont des enseignants, du personnel scolaire et des professionnels de la santé entament trois jours de grève. Les familles de la région sont donc en mode solution jusqu’à jeudi.

Jusqu’au 23 novembre, 420 000 membres du Front commun, qui regroupe la Confédération des syndicats nationaux (CSN), l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), seront aux piquets de grève au Québec.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on en compte 17 000. Parmi eux, on retrouve du personnel de la santé et des services sociaux, mais aussi des enseignants.

Tous les établissements scolaires sont donc fermés, y compris les services de garde des écoles primaires.

Aussi, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) demande aux patients de prévoir des délais ou même des annulations aux centres de prélèvements, et ce jusqu’à vendredi inclusivement.

Les membres de la FIQ seront en grève les jeudi et vendredi 23 et 24 novembre.

Ouvrir en mode plein écran Les membres du Front commun prévoient trois jours de grève et ceux de la Fédération interprofessionnelle du Québec en prévoient deux. Photo : Radio-Canada

Grands-parents en renfort

Ailleurs au Québec, c’est une grève générale illimitée de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) qui touche les ménages à partir d’aujourd’hui. Jongler avec un débrayage temporaire n’est tout de même pas de tout repos pour les familles du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Avec cet arrêt momentané des classes, certains parents optent pour le télétravail. D’autres font appel aux proches.

J’ai des enfants et on rend service de cette façon-là. On espère que ça ne sera pas trop long. Les enfants ont déjà subi pas mal de perte de temps , souligne une grand-mère croisée à la Place du Royaume, dans l’arrondissement de Chicoutimi.

Aujourd’hui j’en ai deux, demain je vais en avoir trois. On aide les parents , indique une autre.

C’est mamie et papi qui vont venir les garder. Moi, je ne travaille pas le mercredi, donc je vais les garder , mentionne une mère de famille accompagnée de ses enfants.

Camp de jour improvisé

D’autres enfants de la région profiteront de ce congé forcé pour apprendre à jongler ou à maîtriser le diabolo, puisque la troupe de cirque les Fous du roi a décidé d’offrir des camps de jour pendant les trois jours de débrayage, comme elle le fait habituellement en été.

Ouvrir en mode plein écran Stéphanie Tremblay et Michaël Brassard, des Fous du roi, sont prêts à accueillir les jeunes. Photo : Radio-Canada / Sacha Wilky-Merazil

Le regroupement d’artistes a eu l’idée d’ouvrir ses portes à une trentaine de jeunes de 7 h 30 à 17 h 30 après la première grève de quelques heures des enseignants le 6 novembre dernier.

On a vu la demande, on a vu les gens autour de nous qui cherchaient des solutions pour faire garder les enfants, pour trouver des activités pour eux. On s’est dit, pourquoi ne pas offrir le camp?

C’est vraiment un condensé de notre camp de jour l’été. On offre du cirque toute la journée aux jeunes. Tous les moniteurs sont formés. On est tous des artistes de cirque professionnels , explique la responsable des artistes Les fous du roi, Stéphanie Tremblay.

Le camp coûte 75 $ par jour et 65 $ pour les enfants inscrits aux trois jours d’activités.

Pour la présidente du comité de parents du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, Annie Marineau, ces jours de grèves sont coûteux pour plusieurs parents qui doivent s’absenter du travail sans être payés ou payer la garde des enfants.