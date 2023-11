Un médecin suspendu de l’Université d’Ottawa après des messages propalestiniens

Une pétition circule actuellement sur le site web change.org afin de demander la réintégration d'un médecin qui affirme avoir été suspendu de son internat à l'Université d'Ottawa après avoir publié des messages propalestiniens sur les réseaux sociaux.

Le Dr Yipeng Ge a publié à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux des messages soutenant la cause palestinienne, notamment en critiquant ce qu'il appelle l'apartheid contre le peuple palestinien et le colonialisme de peuplement .

Au début du mois, le Dr Yoni Freedhoff, professeur agrégé de médecine familiale à la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa, a attiré l'attention sur un certain nombre de publications du Dr Ge. Sur la page Substack de M. Freedhoff, qu'il a partagée sur le réseau social X, ce dernier a rédigé un article basé sur les messages de M. Ge et les qualifiant d'exemples d' antisémitisme . Il y partage des captures d'écran de ce qu'il dit provenir des réseaux sociaux de M. Ge, même si certains messages semblent avoir été supprimés depuis.

Ouvrir en mode plein écran Le Dr Yipeng Ge est résident en médecine à l'Université d'Ottawa. Photo : Change.org

Il s'agit notamment d'une publication disant Ottawa aux côtés de Gaza et comportant une photo d'une pancarte indiquant des rivières à la mer, la Palestine sera libre , que M. Freedhoff qualifie de chant génocidaire qui implique l'élimination de l'État d'Israël.

M. Freedhoff décrit un autre message - une photo d'affiches - comme assimilant explicitement le sionisme au génocide des Palestiniens .

Lorsqu'on lui a demandé si M. Ge avait été suspendu, et pour quelle raison, le porte-parole de l'Université d'Ottawa, Jesse Robichaud, a déclaré que l'Université avait reçu des plaintes concernant un manquement présumé aux normes professionnelles de la part d'un résident en médecine.

Une pétition de plus de 60 000 signatures

M. Robichaud a expliqué que des mesures provisoires ont été prises pendant qu'un sous-comité examine l'affaire, mais il n'a pas précisé ce que ces mesures impliquaient. Il n'a pas répondu aux questions de suivi concernant la raison précise de ces mesures ou si elles étaient liées à des messages sur le conflit dans la bande de Gaza, entre Israël et le Hamas.

Sur les réseaux sociaux, M. Ge a confirmé à CBC avoir été suspendu il y a environ deux semaines, mais il a refusé de faire d'autres commentaires sur la situation, tout comme son avocat. M. Freedhoff n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Une pétition en ligne a recueilli plus de 64 600 signatures depuis sa mise en ligne samedi. Elle exprime la solidarité avec le Dr Yipeng Ge pour avoir défendu les droits de l'homme des Palestiniens et demande à l'Université d'annuler la suspension. Elle demande également des excuses et une enquête approfondie sur la décision de le suspendre.

M. Ge n'est pas le seul médecin à subir les conséquences apparemment liées à des publications sur les réseaux sociaux concernant le conflit à Gaza. Le mois dernier, un néphrologue de l'hôpital Mackenzie de Richmond Hill, au nord de Toronto, a été suspendu après avoir publié des opinions propalestiniennes sur les réseaux sociaux. Son adresse a également été diffusée en ligne et il a fait l'objet de menaces.

Outre sa résidence au sein du programme de santé publique et de médecine préventive de l'Université d'Ottawa, M. Ge est le membre résident du conseil d'administration de l'Association médicale canadienne.

M. Robichaud a indiqué que le sous-comité du professionnalisme des études postdoctorales de la Faculté de médecine de l'Université d’Ottawa examinera si le résident a enfreint la politique du Conseil de l’ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario sur les réseaux sociaux et la politique de la Faculté de médecine en matière de professionnalisme.

Il a ajouté que le Dr Ge continuera à recevoir son plein salaire et ses avantages sociaux pendant le déroulement du processus .

En juin 2020, l'Université d'Ottawa a présenté M. Ge dans un article qui le félicitait d'avoir transformé sa passion en action pour la santé et l'équité sociale .