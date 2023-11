Des résidents de Moncton réclament le déménagement du ferrailleur AIM

Des résidents de Moncton au Nouveau-Brunswick poursuivent leur combat pour faire déménager un ferrailleur situé tout près de leur quartier résidentiel. Ils se plaignent du bruit et des odeurs générés par l’entreprise American Iron and Metal (AIM).

Des dizaines de résidents touchés ont assisté à la réunion du conseil municipal, lundi. Deux déléguées, Diane Thérien et Monique Bernard, se sont adressées aux élus.

Elles ont parlé du fait que l’important parc de ferraille se trouve tout près de ces résidents, à proximité de l’ancienne école Champlain. Selon elles, les activités de l’entreprise ces derniers mois génèrent de plus en plus de bruit, une plus grande circulation de camions et des odeurs de propane.

Diane Thérien, résidente de Moncton, souhaite que l'entreprise AIM déménage.

Je veux lancer le message que c’est bruyant presque 24 heures sur 24, sept jours sur sept. La qualité de vie est pitoyable. Il y a les odeurs, les bruits, des explosions des fois de [bonbonnes] de propane. Les fenêtres branlent , explique Diane Thérien.

Les résidentes de Moncton Erin Lantz et Monique Bernard réclament un déménagement de l'entreprise AIM.

Je pense qu’il y a une place dans l’économie pour le [ferrailleur], bien sûr, mais pas derrière ma cour. Je souhaite qu’il déménage dans une partie industrielle plus appropriée , ajoute Monique Bernard.

Des conseillers municipaux appuient les résidents

Les conseillers municipaux Shawn Crossman et Paulette Thériault, qui représentent ce quartier, ont pris position pour un déménagement de l’entreprise.

Nous devons trouver un moyen de nous assurer qu'ils peuvent fonctionner correctement, mais les déplacer dans une autre partie de Moncton , a déclaré M. Crossman.

Des dizaines de résidents ont assisté à la réunion du conseil municipal.

Shawn Crossman a lancé l’idée de créer un comité pour vérifier ce qui peut être fait. Le comité comprendrait des résidents, des gens d’affaires et des représentants des trois ordres de gouvernement.

Le député de Moncton-Est, Daniel Allain, a assisté à la réunion et il a signé la pétition des résidents. Il a indiqué en sortant de la réunion qu’une suspension des activités d’ AIM serait envisageable tandis qu’on recueille plus d'informations, mais il n’a pas donné son appui à un déménagement.

Le député progressiste-conservateur de Moncton-Est, Daniel Allain.

La direction d’ AIM n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Les résidents se préoccupent aussi du fait que l’entreprise est propriétaire d’installations à Saint-Jean où il y a eu un important incendie en septembre.

L’entreprise a reconnu en cour, la semaine dernière, qu’elle a exploité ses installations à Moncton sans permis valide. Elle a écopé d’une amende de 292,50 $.

Avec des informations de Pascal Raiche Nogue et de Shane Magee