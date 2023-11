Terre-Neuve-et-Labrador veut revoir son offre de services policiers

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a lancé lundi une initiative visant à revoir les services policiers de la province, après des appels concertés de groupes communautaires en faveur d'une réforme de la profession et des systèmes qui obligent les policiers à rendre des comptes.

Appelée Groupe de travail sur la transformation des services policiers, l'équipe de quatre personnes a pour mandat d'examiner des questions telles que la diversité au sein des rangs, et les relations entre les agents et les communautés marginalisées. Le groupe est composé d'un ancien sous-ministre et de trois personnes ayant une expérience policière, dont un inspecteur de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve et un gendarme à la retraite.

Justin Campbell, directeur de la coalition autochtone First Voice, basée à Saint-Jean, s'est dit encouragé par cet effort, mais s'est inquiété du nombre excessif de représentants du monde policier au sein de l'équipe.

J'aurais aimé voir au moins une voix civile forte incluse , a-t-il énoncé dans une entrevue. L'inquiétude et le risque sont que cela penche trop vers le statu quo, ce qui, comme nous l'avons déjà documenté [...] ne fonctionne pour personne.

Terre-Neuve-et-Labrador est desservie par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui a juridiction sur une grande partie des zones rurales de Terre-Neuve et sur certaines parties du Labrador, et par la Force constabulaire royale de Terre-Neuve, qui supervise le nord-est d'Avalon, qui comprend Saint-Jean. La Force constabulaire royale dispose également de détachements à Corner Brook, situés dans l'ouest de Terre-Neuve, et dans deux communautés du Labrador.

Les répercussions de l'affaire Snelgrove

La Force constabulaire royale de Terre-Neuve, en particulier, fait l'objet d'une surveillance publique intense depuis qu'un de ses agents, Carl Douglas Snelgrove, a été accusé d'avoir agressé sexuellement une jeune femme dans son salon en 2014, alors qu'il était en service. Il a été reconnu coupable en 2021, mais a demandé l'autorisation de faire appel devant la Cour suprême du Canada.

Le policier Doug Snelgrove, en complet, est escorté hors du palais de justice lors d'une comparution en 2021.

Son cas a incité plusieurs autres femmes de Saint-Jean – dont une agente de la police – à s'adresser à l'avocate Lynn Moore et à intenter deux poursuites civiles alléguant qu'elles aussi avaient été agressées sexuellement par des membres de la force.

L'absence de civils dénoncée

First Voice réclame depuis longtemps que la province mette en place un conseil de surveillance de la police dirigé par des civils, et a produit l'année dernière un rapport détaillé détaillant la manière dont la province pourrait résoudre les problèmes systémiques du maintien de l'ordre, y compris le racisme.

Terre-Neuve-et-Labrador dispose d'un organisme de surveillance policière dirigé par un avocat de la défense, qui enquête sur les problèmes dès qu'ils surviennent. Mais, M. Campbell affirme qu'un conseil de police dirigé par des civils, contrairement à une agence de surveillance, contribuerait à éclairer les politiques – et idéalement à prévenir les problèmes.

Le ministre de la Justice, John Hogan, a déclaré lundi aux journalistes que le groupe de travail examinerait les mécanismes de surveillance de la police, ajoutant qu'il serait certainement utile d'examiner la manière dont un conseil de surveillance civil pourrait fonctionner dans la province.

Un optmisme prudent

De plus, le groupe de travail examinera les meilleures pratiques dans d'autres juridictions, le recrutement et la formation des policiers, ainsi que le rôle que jouent les agents dans la sécurité communautaire et dans la lutte contre la violence fondée sur le sexe et entre partenaires intimes. Un communiqué de presse indique que le groupe consultera des personnes et des organisations de toute la province, y compris les communautés autochtones, et tiendra compte des besoins des populations urbaines et rurales de la province.

Les autorités vont étudier les meilleures pratiques dans d'autres juridictions. (Photo d'archives)

M. Campbell s'est dit satisfait des projets de consultations élargies, ajoutant qu'il était particulièrement réconforté d'apprendre que le rapport de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a éclairé le désir de la province de revoir ses services de police.

Me Moore, quant à elle, s'est dite prudemment optimiste, ajoutant que la province avait depuis longtemps besoin de jeter un regard sérieux sur l'état du maintien de l'ordre, y compris le processus de plainte de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve et l'implication des politiciens dans la nomination des personnes aux plus hauts rangs de la force.

Elle aussi s'inquiète de la composition de l'équipe d'examen composée de quatre membres.

Il faut que les gens qui sont dans le système soient capables de reconnaître certaines des faiblesses du système , a reconnu Mme Moore dans une entrevue.