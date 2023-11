Locations à court terme : un coup de pouce fédéral attendu avec impatience à Toronto

Ottawa devrait annoncer mardi de nouvelles mesures pour aider les municipalités à encadrer les locations à court terme, afin de s’attaquer à la pénurie de logements. Les détails de ce plan et surtout l’appui financier qui devrait l’accompagner sont attendus avec impatience dans la Ville Reine.

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, l’énoncé économique fédéral de mardi contiendra deux mesures pour s’attaquer aux locations à court terme illégales à travers le pays.

La première serait une loi qui empêcherait les propriétaires d'obtenir des déductions fiscales pour des propriétés offertes en location à court terme dans des zones où c'est interdit.

Il y aurait aussi des fonds pour aider les municipalités à appliquer les règlements qu'elles ont mis en place.

Je pense qu’on a été très agréablement surpris et on pense que le gouvernement fédéral va dans la bonne direction , lance le directeur de Fairbnb Canada, Thorben Wieditz.

Le nombre de logements qui sont transformés en hôtels fantômes ou accommodations touristiques sur des plateformes comme Airbnb ou Vrbo ont été une préoccupation croissante dans les dernières années.

Des villes comme Toronto, Ottawa et Montréal ont adopté des règlements pour s’y attaquer.

Mais elles manquent de ressources pour les appliquer avec du financement et des agents sur le terrain , affirme Thorben Wieditz.

Le moindre coup de main est utile , lance la conseillère municipale de Toronto Paula Fletcher.

3414 plaintes en moins de trois ans

À Toronto, il faut obtenir un permis de la Ville pour louer une propriété moins de 28 jours à la fois. Les propriétaires doivent prouver qu’il s’agit de leur résidence personnelle principale, et payer une taxe municipale.

Mais nous n’avons pas beaucoup d’agents pour appliquer le règlement, alors c’est difficile de le faire respecter ainsi. Un peu d’aide pour en embaucher plus serait utile , dit Paula Fletcher.

Toronto a présentement neuf employés chargés de faire respecter le règlement sur les locations à court terme. De janvier 2021 jusqu’au 30 septembre dernier, ils ont reçu 3414 plaintes et déposé 153 accusations pour des violations au règlement.

Nous allons accepter tout ce que la ministre [Chrystia Freeland] peut nous donner pour mieux encadrer Airbnb et garder les unités qui devraient être louées à long terme sur le marché locatif.

Elle ne chiffre pas ses attentes.

Thorben Wieditz estime pour sa part que l’investissement d’Ottawa devra être important pour avoir un impact. Il affirme que la Ville de New York dépense plus de 6 millions $ US par an pour appliquer ses règlements sur les locations à court terme.

Tous deux voient aussi d'un bon œil la promesse d'une loi qui empêcherait les propriétaires récalcitrants de toucher certains avantages fiscaux, par exemple des déductions pour des réparations ou des impôts fonciers.

Je pense que c'est un cas où la main droite ne savait pas ce que la main gauche faisait. Alors il s'agit de coordonner cela pour que personne n'ait de passe-droit, commente Paula Fletcher.

D’autres pistes de solutions suggérées

La conseillère estime que tous les ordres de gouvernements doivent mettre la main à la pâte pour s’attaquer à cet enjeu.

Elle souligne que les règlements de Toronto ne s’appliquent qu’aux propriétés louées pour moins de 28 jours à la fois, et que la Ville aurait besoin de l’aide de la province pour les étendre aux locations de 90 jours et moins.

Le gouvernement provincial pourrait le faire avec un coup de crayon , affirme-t-elle.

La Colombie-Britannique et le Québec ont récemment adopté des lois sur les locations à court terme. Même si cet enjeu relève davantage des juridictions provinciales et municipales, Thorben Wieditz pense qu'Ottawa pourrait aussi en faire plus dans le dossier.

L’Agence du revenu du Canada a déjà des données sur les résidences principales à travers le Canada. [...] Le partage de données [...] avec les gouvernements qui ont des registres de locations à court terme pourrait être utilisé pour identifier les opérateurs commerciaux et illégaux , pense-t-il.

Il croit aussi que le fédéral pourrait légiférer pour tenir les compagnies comme Airbnb responsables des affichages qui contreviennent aux règlements et lois en vigueur à travers le pays.

La publication de l'énoncé économique du gouvernement fédéral est prévue à 16 h mardi.