Une hausse de taxes qui s’annonce plus élevée que l’inflation en 2024 à Saguenay

Le président de la Commission des finances à Saguenay, Michel Potvin, prévoit que les hausses de taxes qui accompagneront le prochain budget, qui devrait être présenté le 12 décembre, pourraient dépasser le taux d’inflation, qui est actuellement de 4,8 % au Québec.

Cuisiné durant un bon moment, M. Potvin n’a pas voulu s’avancer sur un pourcentage précis.

Il a toutefois donné une idée du montant supplémentaire qui attend les ménages pour l'an prochain.

Pour l'instant, on vise en bas de 200 $ pour la maison moyenne. [...] On vise l’inflation, mais ça serait surprenant qu'on arrive à l'inflation. On a essayé maintes maintes choses pour arriver à ça. Il nous reste encore quelques jours, mais en tout cas, on va peut-être dépasser un petit peu , a-t-il expliqué en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Publicité

À Saguenay, le prix moyen d'une maison est évalué à 215 804 $. Le propriétaire de cette même maison a vu son compte de taxe augmenter de 166 dollars lors du dernier budget de l'administration Dufour l’an dernier, soit de 4,86 %.

Conventions collectives

Michel Potvin attribue notamment cette hausse à l’entente de principe auprès des pompiers de Saguenay ainsi qu’à la nouvelle convention collective du Service de police de Saguenay.

On a réglé les temporaires. C'était vraiment compliqué avec les policiers, les pompiers, ça nous a coûté très cher pour les régler, mais on pouvait plus continuer comme ça. Les policiers s'en allaient, on avait trop de temporaires , a-t-il ajouté.

Ouvrir en mode plein écran Michel Potvin est le président de la Commission des finances de Saguenay. Photo : Radio-Canada

M. Potvin a indiqué qu’il est toujours possible de couper afin de trouver de revenus, mais la marge de manœuvre est réduite.

Publicité

Est-ce qu'on peut en faire encore un peu? La réponse est oui. On peut toujours couper, mais là, on est rendu qu'on va couper des services. Je pense que les conseillers ne veulent pas ça, la population non plus .

Parcomètres

Michel Potvin ne ferme d’ailleurs pas la porte à la mise en place de parcomètres à Saguenay, une idée qu’il avait lancée l’an dernier. Il dit attendre une bonne conjoncture .

La rénovation de l'autogare, les travaux qu'on veut faire sur la rue Racine dans les prochaines années vont justifier peut-être la venue du parcomètre. Actuellement l'autogare du Havre n’est pas dans un bon état, l'autre sur le Carrefour Racine, il faut le démolir. Bon, la rue Racine a besoin d'amour. [...] De doute façon, ce n’est pas pour 2024 , a-t-il mentionné au micro de Place publique.

D'après des entrevues de Mélanie Patry et Catherine Doucet