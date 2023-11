La Couronne a terminé lundi de présenter ses arguments dans le procès de Tamara Lich et Chris Barber, deux organisateurs du convoi des camionneurs qui font face à des accusations criminelles pour leurs actions en début d’année 2022 à Ottawa.

Le procès, qui devait initialement durer 16 jours, a connu des retards en raison notamment de désaccords juridiques entourant l'admissibilité de certaines preuves.

Lorsque le procès a commencé au début du mois de septembre, le tribunal avait consacré 10 jours à la Couronne pour faire valoir que Tamara Lich et Chris Barber avaient franchi la ligne de la criminalité, mais vu le rythme où se sont déroulées les procédures, des journées de cour ont été ajoutées au calendrier.

Mme Lich et M. Barber sont jugés pour méfaits, intimidation, entrave au travail des policiers et pour avoir conseillé à d'autres de commettre des méfaits dans le cadre de leur implication dans les manifestations qui ont paralysé le centre-ville de la capitale fédérale pendant plusieurs semaines.

Des camions sont stationnés à l'angle des rues Metcalfe et Slater au centre-ville d'Ottawa, le 2 février 2022. (Photo d'archives)

La Couronne tente d'établir que les deux accusés exerçaient un contrôle et une influence sur les foules et qu’ils ont encouragé d'autres personnes à se joindre aux manifestations tout en collectant des fonds.

Vidéos et publications

Des vidéos montrant des aspects moins pacifiques de la manifestation ont été présentées et des résidents du centre-ville sont venus témoigner de leur expérience négative du convoi des camionneurs.

La Couronne a également appelé plusieurs agents du Service de police d’Ottawa à la barre. L'un d’entre eux a notamment qualifié la foule d' hostile alors qu’un autre a déclaré au tribunal que les manifestants avaient initialement obtenu l’autorisation de se garer devant la colline du Parlement, sur la rue Wellington.

Les manifestants ont revendiqué plusieurs choses : de la levée des mesures sanitaires jusqu'à l'arrestation de Justin Trudeau. (Photo d'archives)

La Couronne a montré plusieurs publications sur les réseaux sociaux recueillies à partir des profils en ligne de Mme Lich et M. Barber. Elle a présenté des extraits d’une conférence de presse tenue le 14 février au cours de laquelle Tamara Lich a promis que la manifestation resterait pacifique même si le gouvernement fédéral se préparait à utiliser la Loi sur les mesures d’urgence pour dégager les rues du centre-ville.

Peu importe ce que vous faites, nous maintiendrons le cap , a déclaré Mme Lich dans la vidéo.

Les procureurs de la Couronne s'appuient sur des vidéos pour démontrer que Mme Lich et M. Barber avaient du contrôle et de l'influence sur la manifestation en leur qualité de dirigeants.

Les vidéos sont utilisées comme exemples pour démontrer que Tamara Lich a encouragé ses sympathisants à rester à Ottawa, malgré les ordres de la police de partir.

Tenir le cap

Une vidéo a également été présentée où on aperçoit Tamara Lich dire à nouveau aux manifestants de tenir le cap lorsqu'elle a été arrêtée le 17 février, trois jours après que la Loi sur les mesures d’urgence ait été invoquée.

Une importante opération policière visant à dégager entièrement les rues a suivi le lendemain matin.

Dans une vidéo tirée du compte TikTok de Chris Barber, on l’entend dire aux camionneurs de saisir leur klaxon et de le laisser actionné le plus longtemps possible si la police tentait de les déloger.

Les avocats Diane Magas (à gauche) et Lawrence Greenspon (à droite), avec Chris Barber (en retrait au milieu). (Photo d'archives)

Il a également déclaré à ses partisans dans une autre publication TikTok datant du 9 février que, si un camionneur est arrêté et sommé de quitter la ville, il sera remplacé par trois nouveaux camionneurs .

La défense de son côté soutient que les manifestants ont reçu l'aide de la police, notamment en leur indiquant comment et où se rendre au centre-ville d'Ottawa.

Le procès doit reprendre le 27 novembre. Ce sera alors au tour de la défense de présenter ses preuves.