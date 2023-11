Le Musée de Saint-Boniface pourrait perdre son espace d’entreposage d’archives

La Ville de Winnipeg pourrait vendre l’ancienne bibliothèque du parc Provencher qui abrite les archives du Musée de Saint-Boniface. C’est aussi à cet endroit que le club d'âge d'or Éclipse '79 se rencontre pour ses activités.

Radio-Canada a obtenu un courriel que la Ville a envoyé à Club Éclipse, le locataire du bâtiment, le mois dernier.

Dans le courriel, la Ville leur a demandé s'ils seraient intéressés à devenir propriétaires des lieux. Pour l'instant, elle est locataire du lieu pour la somme symbolique de 1 $.

C’est dans le sous-sol de cet établissement que le Musée de Saint-Boniface préserve plus de 8000 pièces d’archives de sa collection, en sous-louant un espace.

L'ancienne bibliothèque de Saint-Boniface, située dans le parc Provencher, abrite les activités du club d'âge d'or Éclipse '79 et sert d'entrepôt pour le Musée de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

La directrice générale du Musée de Saint-Boniface, Cindy Desrochers, se dit préoccupée.

Le Musée, on n’est pas capable de tout mettre en exposition, alors on a des choses qui sont entreposées et c'est pour ça qu'on a de l'espace ici , dit-elle. C'est intéressant et un petit peu épeurant, mais je pense qu'à long terme la Ville va s'assurer que tout le monde va avoir sa place dans la communauté et qu'on ne sera pas mis dehors.

Dans le courriel, la Ville de Winnipeg rappelle qu'en 2022, le Conseil municipal a demandé au Service public d'optimiser les bâtiments appartenant à la Ville ou qu'elle loue en élaborant un plan directeur stratégique des installations .

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, ni le Musée de Saint-Boniface, ni le club d'âge d'or Éclipse '79 ne veut se placer comme potentiel acheteur.

La directrice générale du Musée de Saint-Boniface, Cindy Desrochers, évoque notamment des contraintes économiques.

Le musée est en train de prélever de l’argent pour le musée même, alors prendre soin d’un autre édifice, ce n’est pas possible dans le futur immédiat , affirme-t-elle.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, la Ville de Winnipeg assure que l'ancienne bibliothèque de Saint-Boniface qui se trouve à la 255 avenue de la Cathédrale ne fait pas partie de la liste des bâtiments excédentaires en vente.

La Ville a récemment contacté les locataires de toutes les installations qu'elle possède afin d'évaluer leur intérêt pour l'achat éventuel de l'espace qu'ils louent à la Ville , explique un porte-parole de la Ville.

Rattacher l'ancienne bibliothèque au dossier du carré civique ?

Selon le conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard, cette situation ressemble à celle de l'ancien hôtel de ville de Saint-Boniface et de l'ancienne caserne de pompiers, située dans le carré civique de Saint-Boniface.

Le conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard, dit être en communication avec des organismes intéressés à l'ancienne bibliothèque de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

En mars, Manitoba Possible s'est retiré des négociations avec Winnipeg pour la vente du carré civique de Saint-Boniface. La Société de la francophonie manitobaine ne veut, pour sa part, plus racheter le carré civique. La Ville de Winnipeg a lancé une nouvelle consultation pour l'avenir du site cet automne.

Mathieu Allard préconise un rapprochement des dossiers.

Ça me semble ne pas avoir de sens d’avoir un second processus séparé pour considérer un tiers édifice ,affirme-t-il. Je pense que la meilleure idée, c'est de demander à l'administration de comprendre [l'ancienne bibliothèque] dans les consultations déjà présentes pour le 219 Provencher et la caserne.

Mathieu Allard rappelle que le parc Provencher se retrouve à proximité du Carré civique. L'ancienne bibliothèque se trouve à environ 600 mètres de l'ancien hôtel de ville de Saint-Boniface.

Une rencontre est prévue entre le Musée de Saint-Boniface et le Club d'âge d'or Éclipse '79 mardi, pour discuter de l'avenir du bâtiment qu'ils occupent dans le parc Provencher.

Avec les informations de Victor Lhoest