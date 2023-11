Le projet du parc à planche à roulettes à la Pointe-Merry à Magog se concrétise. L'appel d'offres pour l'aménagement du site sera lancé d'ici les prochains jours.

C'est ce que la mairesse Nathalie Pelletier a annoncé au conseil municipal lundi soir. Le contrat devrait être octroyé au cours de l'hiver 2024, et les travaux de construction de l'installation sportive devraient débuter au printemps.

La Ville de Magog a travaillé de concert avec un architecte paysager pour s'assurer que le parc s'intègre au site de la pointe Merry.

Différents modules devraient être installés pour les amateurs de planche à roulettes, de BMX et de trottinette. L’ajout d’éclairage sportif et d’une petite piste de style " pump track " ainsi que l’aménagement d’une zone sans obstacle pour pratiquer les manœuvres rendront l’expérience plus agréable , confirme la Ville.

Ouvrir en mode plein écran Une place publique et des mobiliers urbains seront aussi installés pour répondre aux besoins de la communauté. Photo : Ville de Magog