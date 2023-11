Le manque d’aides pédagogiques continue d’inquiéter le Conseil scolaire francophone

Le nombre d’aides pédagogiques spécialisées (APS) demeure insuffisant au Conseil scolaire francophone (CSF) de la Colombie-Britannique, selon le conseil d’administration qui s'est réuni samedi. Pourtant, le CSF dépense plus de deux fois la somme qui est allouée par la province aux élèves vulnérables qui ont des désignations.

Les aides pédagogiques spécialisées sont vues comme essentielles pour les enseignants parce qu’elles aident les élèves qui ont des besoins particuliers, comme ceux qui sont sur le spectre de l’autisme ou qui ont un handicap. Or, les conseils scolaires ne reçoivent du financement que pour une partie de ces élèves, ceux dits avec désignation.

Le directeur général par intérim du CSF, Bertrand Dupain, a présenté un document sur la répartition des allocations par l'organisme. Il est indiqué que le montant attribué par la province pour l’année 2023-2024 est d’un peu plus de 5 millions de dollars, mais le CSF avait alloué, en 2022-2023, plus de 12 millions de dollars.

Donc quel est le projet du CSF pour s'approcher de la réalité de chaque école et savoir ce qui arrive dans nos écoles avec les élèves? , a demandé la conseillère de la région de la vallée du Fraser, Chantal Fadous.

Ma réponse va être dure , a admis Bertrand Dupain: Reconstruisons notre budget, reconstruisons des surplus et avec ces surplus, pallions les déficiences du ministère.

Il y a des enfants qui tombent dans les craques

La conseillère pour la région du nord au CSF , Marie-Christine Claveau, a admis recevoir beaucoup de correspondance de parents inquiets par un nombre insuffisant d’ APS .

Ouvrir en mode plein écran La conseillère Marie-Christique Claveau s'indigne du manque de financement provincial pour les élèves à besoins particuliers. Photo : rencontre publique en ligne du CSF

Elle croit qu'il faut s'indigner du manque de financement de la province pour une partie des élèves désignés comme ayant par exemple de la douance, des troubles d'apprentissage, des problèmes de comportement modéré ou de santé mentale. C'est définitivement des gens qui ont besoin de soutien, puis on n'a pas le financement pour ça , a indiqué la conseillère, outrée.

Il faut vraiment se demander si le ministère répond à son rôle principal parce qu'il y a des enfants qui tombent dans les craques.

En conclusion de son document, Bertrand Dupain indique que le CSF peut recourir à différents moyens pour allouer davantage d’heures d’ APS aux écoles.

Il peut soit couper, par exemple dans les heures de counseling ou de psychologue, dans la technologie ou le nombre d’autobus, ce qui rallongerait les trajets. Ou il peut augmenter ses revenus en recrutant plus d’élèves, en attirant des élèves étrangers ou en créant un facteur unique de financement au CSF .

Les deux élèves de 12e année invitées à assister au conseil d'administration, Sophia Lemay de l’École Gabrielle-Roy et Lucie Benedet de l’École André-Piolat, ont toutes les deux fait comprendre qu’il ne faudrait pas couper dans le soutien psychologique.

Lucie Benedet, souhaite que le CSF continue de financer plus que le minimum permis par la province. Je sais que le ministère vous donne un conseiller à temps plein pour 680 élèves. Cette dotation n’est pas suffisante , croit l’élève.