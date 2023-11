Des commerçants du quartier Vanier d'Ottawa sont inquiets face à une montée des actes de vandalisme perpétrés dans le voisinage. D'après des données recueillies par le Service de police d'Ottawa (SPO), 551 actes de vandalisme contre des propriétés ont été commis dans le quartier Vanier en 2022, soit une soixantaine de plus que l'année précédente.

La Zone d'amélioration commerciale (ZAC) Vanier et la conseillère municipale du secteur souhaitent renforcer le sentiment de sécurité dans les environs et regrettent que des commerces, déjà mis à rude épreuve par la pandémie, soient victimes d’actes de la sorte.

La pâtisserie Quelque Chose, dans le quartier Vanier à Ottawa, a d’ailleurs été saccagée cette fin de semaine.

C'est avec le cœur lourd que nous vous faisons part d'un incident difficile qui s'est produit à notre magasin de Vanier , ont écrit les propriétaires sur leur page Facebook dimanche.

Aux premières heures d'aujourd'hui, nous avons été alertés d'un cambriolage où, malheureusement, une fenêtre latérale a été brisée, et non seulement de l'argent a été volé, mais le magasin a subi des dommages considérables.

L’entreprise dit collaborer avec les autorités policières dans le cadre de leur enquête sur les événements et indique prendre des mesures rapides pour réparer et sécuriser leurs locaux dans l’espoir de rouvrir leurs portes dès mardi.

Cette pâtisserie n’est pas la seule à avoir été victime de vandalisme dans le quartier.

On a mis le feu à mon édifice deux fois en 2016 , raconte le propriétaire d’un magasin à proximité du commerce.

Celui qui dirige l’entreprise Dupont Gold, Germeus Origene, aimerait que les autorités mènent des patrouilles plus fréquentes dans le secteur.

Il glisse néanmoins qu’il ne craint pas pour sa sécurité puisqu’il opère durant la journée .

Sentiment de sécurité

C'est très tôt, mais je vais avoir des discussions avec le SPO et les gens de la pâtisserie Quelque Chose pour voir comment on peut faire pour que les petites entreprises se sentent plus en sécurité , assure quant à elle la conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier, Stéphanie Plante.

On veut que les gens se sentent en sécurité pour investir et pour avoir des petites entreprises dans ce corridor.

La directrice générale de la ZAC Vanier, Nathalie Carrier, abonde dans le même sens.

C'est épouvantable , lance-t-elle en faisant allusion aux actes commis envers la pâtisserie Quelque Chose. C'est très endommageant pour cette pauvre entreprise-là.

Selon Mme Carrier, une crise sociale qui fait rage dans les rues d’Ottawa, mais aussi partout au pays, explique ces comportements.

La directrice générale de la ZAC Vanier, Nathalie Carrier.

Cette dernière mentionne notamment la pénurie de logements et dénonce une insuffisance de services sociaux. À son avis, cette situation finit inévitablement par se répercuter dans les rues.

On travaille de près avec tous nos partenaires afin de s'assurer que les rues traditionnelles de notre ville soient sécuritaires pour tout le monde : ceux qui y vivent, ceux qui y magasinent, ceux qui y travaillent , poursuit-elle.

C'est important d'être capable de faire face et d'accepter les défis qu'on a et de travailler ensemble pour les résoudre , ajoute Mme Carrier. Ici, à Vanier, c'est quelque chose qu'on fait très bien : affronter les défis.

Avec les informations d’Amadou Barry et Inès Ali-Khan