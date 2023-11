Les usagers de La Baie devront réserver leur place en autobus même en semaine dès janvier

À partir du 8 janvier 2024, les Baieriverains devront réserver leurs déplacements en autobus même en semaine. La Société de transport du Saguenay (STS) déploiera une nouvelle phase de son projet-pilote de transport à la demande, qui est déjà en place les soirs de semaine et la fin de semaine.

Pour prendre l’autobus après 9 h du lundi au vendredi à La Baie, il faudra planifier ses déplacements sur l’application mobile, par internet ou au téléphone.

Cependant, les usagers qui ont l’habitude de se rendre à l’arrêt d’autobus entre 6 h et 9 h pourront continuer de le faire comme à l’habitude, puisque le déploiement du transport à la demande à ces heures se fera un peu plus tard durant l’année, plus précisément au mois d’avril.

L’heure de pointe du matin, les gens vont travailler, vont à l’école, on voulait s’assurer qu’ils n’aient pas de mauvaises expériences et qu’ils aient trop de petits problèmes qui pourraient nuire à leur travail, à leurs études. On voudrait vraiment s’assurer de sécuriser notre heure de pointe du retour qui a un peu moins d’impact. C’est le retour à la maison, on peut toujours faire part d’un petit peu plus de flexibilité , a expliqué la conseillère en communication, Eve-Marie Lévesque.

Ouvrir en mode plein écran La conseillère en communication de la STS, Eve-Marie Lévesque. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Depuis juillet, la STS déploie un projet-pilote en plusieurs étapes afin de tester le transport à la demande. L’objectif : faire des économies en évitant des déplacements ou des détours inutiles, quand il n’y a personne à bord des autobus.

Résultats positifs

Son président, Claude Bouchard, affirme que si des petits problèmes ont été constatés dans les premiers mois, ils se font maintenant de plus en plus rares.

Honnêtement, c’est bien, si on fait un petit comparatif mois par mois. C’est sûr que c’est un changement de culture, alors au début, il y a des ajustements à faire pour les citoyens, des ajustements à faire pour nous, la société de transport. C’est des choses nouvelles des deux côtés.

Ouvrir en mode plein écran Claude Bouchard est le président de la Société de transport du Saguenay. Photo : Radio-Canada / Sacha-Wilky Merazil

Certains usagers, qui avaient du mal à réserver leurs déplacements sur l’application mobile, sont maintenant à l’aise avec l’application, donne-t-il en exemple.

Il y a une belle progression au fur et à mesure que les mois avancent. On est contents, je pense que c’est à ça qu’on s’attendait.

Claude Bouchard souligne d’ailleurs que les étudiants sont de plus en plus nombreux à utiliser les services. Cependant, la STS n’était pas en mesure de nous dire si la hausse d’achalandage qu’elle observe par rapport à l’année dernière est due au déploiement de cette nouvelle manière de faire.