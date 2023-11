Le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN) continue de chercher des solutions afin d'offrir à tous ses élèves du primaire les services de garde et de surveillance sur l’heure du dîner.

Certains enfants âgés de 10 à 12 ans n'ont plus accès à ces services depuis l’année scolaire 2021-2022 en raison de la pénurie de main-d’œuvre, au point où la Protectrice régionale de l’élève, Esthell Née, a conclu à un bris de service dans une récente décision écrite. Mme Née demande à l’organisation de rectifier la situation à compter de 2024.

La directrice générale du CSSRN, Anne-Frédérique Karsenti, assure que l’organisation a toujours voulu offrir ce service et qu’elle compte ainsi tout faire en [son] pouvoir pour l’offrir . Elle ignore toutefois à quel moment le service sera intégralement rétabli.

En fait, selon le recrutement que nous pouvons faire, selon les moyens qui seront déployés, c’est toujours le plus tôt possible. On essaie tous les jours de remettre ce service en place. Force est de constater que nous n’avons pas encore trouvé ou recruté assez de personnes pour ce faire.