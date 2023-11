La semaine dernière, David Lepofsky, un avocat retraité et malvoyant, a réalisé avec effroi que le trottoir récemment rénové de l'avenue Eglinton Ouest, à Toronto, était conçu au même niveau qu'une nouvelle piste cyclable, ce qui peut mener à des situations dangereuses, selon lui. Il l’a appris par hasard lorsqu'il marchait avec un ami voyant qui le lui a dit, et non pas parce qu’il l’avait décelé avec sa canne.

Le trottoir est conçu selon lui sans signes évidents qui lui permettent de différencier le trottoir de la piste cyclable adjacente parce que rien ne les sépare, critique-t-il.

Je sais que je suis en sécurité sur le trottoir, mais une fois que j'ai traversé la route Avenue et que je marche vers l'est sur le côté nord d'Eglinton, le désastre commence , s’exclame M. Lepofsky qui est également le président de l'Alliance des personnes handicapées pour l'accessibilité en Ontario.

Je ne pouvais pas savoir si je marchais sur une piste cyclable ou si j'étais sur le trottoir.

La piste cyclable doit être au niveau de la rue, pas au niveau du trottoir [...] [Les pouvoirs publics] ont gaspillé de l'argent public et doivent maintenant reconstruire de la bonne manière , déclare M. Lepofsky.

Selon lui, la sécurité des cyclistes est prise en compte grâce à la piste cyclable adjacente plus élevée que la rue. Néanmoins, la sécurité des piétons malvoyants est négligée, reproche-t-il.

L'infrastructure comporte une surface podotactile, relève la Ville

De son côté, la Ville a conçu des pistes cyclables sur le même niveau que les trottoirs depuis une dizaine d’années avec une surface podotactile constituée de pavés qui sépare les deux zones, précise Becky Katz, responsable des projets de transport des cyclistes et des piétons à la Ville de Toronto. Elle ajoute que l'utilisation de ce type de revêtement a été préalablement testée avec plusieurs personnes malvoyantes.

La surface sur laquelle marche M. Lepofsky est podotactile, selon la Ville de Toronto, c'est-à-dire qu'elle est conçue pour que les personnes à la visibilité réduite puissent différencier le trottoir, à droite à l'image, de la piste cyclable à l'aide de leur canne.

La surélévation de la piste cyclable par rapport à l'espace réservé aux voitures augmente le degré de sécurité , admet Mme Katz. Le risque de collision entre les piétons et les cyclistes reste beaucoup plus faible que celui entre les automobilistes et les cyclistes, fait-elle valoir.

La rue piétonne et la piste cyclable sont au même niveau et bien qu'il puisse y avoir des tensions, nous n'avons pas vu de collisions mortelles.

M. Lepofsky considère quant à lui qu'il n’y a pas de barrière détectable avec la canne entre la piste cyclable et la zone piétonne du trottoir , sur la portion de l'avenue Eglinton qu'il incrimine.

L’accessibilité aux personnes handicapées n’est pas universelle

Le pictogramme du fauteuil roulant blanc sur un fond bleu est la référence universelle qui limite la conception du handicap aux facteurs visibles et qui touchent à la mobilité, remarque Ron Buliung, professeur du département de géographie de l’université de Toronto qui se spécialise dans le domaine des études sur le handicap et de l'urbanisme.

Or, l'accent mis sur la mobilité physique tend à reléguer au second plan d'autres types de handicaps, comme le vécu des personnes aveugles et malvoyantes , fait-il remarquer.

Il est évident qu'en dépit de leurs grandes déclarations publiques sur l'accessibilité, de leurs politiques en la matière et de leurs bureaux chargés de l'accessibilité, [la Ville] ne s'occupe pas de l'accessibilité , accuse M. Lepofsky. Pour lui, les pistes cyclables au niveau des trottoirs ne devraient même pas exister.