Andrée Laforest nommera un vérificateur général en décembre si Saguenay ne le fait pas

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, accentue la pression auprès de la Ville de Saguenay, dont le poste de vérificateur général est vacant depuis 20 mois. Elle entend nommer elle-même un vérificateur général dès le mois prochain si la Ville ne le fait pas avant la prochaine séance du conseil municipal, qui aura lieu le 5 décembre.

Selon elle, le temps presse puisque la Ville doit bientôt déposer son budget.

Rappelons que le départ à la retraite de la vérificatrice générale Sylvie Jean remonte au mois d'avril 2022.

La Ville se trouve donc en défaut, puisque selon la Loi sur les cités et villes, toute municipalité de 100 000 habitants et plus doit pourvoir ce poste dans un délai de 180 jours, soit six mois.

On parle vraiment des fonds publics. Je n'ai pas d'inquiétudes, mais en même temps, c'est certain que les citoyens veulent avoir un vérificateur général. [...] Moi, s’il n’y en a pas après le premier conseil municipal de décembre, je vais en nommer un, ça, c'est certain , a-t-elle affirmé en entrevue à Radio-Canada.

Les critères d’embauche d’un vérificateur général sont serrés. Celui-ci doit être membre en règle de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et être titulaire d’un permis de comptabilité publique.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, avait indiqué vendredi qu’elle faisait des pieds et des mains depuis près de deux ans pour dénicher un candidat, allant même jusqu’à offrir de faire du télétravail à quelqu'un qui ne serait pas prêt à emménager à Saguenay.

200 personnes rencontrées

La ministre s'est dite également surprise que Saguenay n'ait pas procédé à une embauche malgré le fait que 200 candidats ont été rencontrés.

Ça me surprend beaucoup parce qu’évidemment, c'est sûr que s'il y avait 200 CV, peut-être qu'on aurait pu avoir une proposition d'un candidat. Ça se peut qu'il manque quelque chose parce qu’on est vu comme une région éloignée, c’est une grosse municipalité, il y a beaucoup d’enjeux, il peut y avoir plusieurs raisons. Mais on ne peut pas attendre plus de 20 mois , a-t-elle fait valoir.

En plus du budget, elle estime que les hausses de taxes annoncées à Saguenay font en sorte que la nomination d'un vérificateur général est une priorité.