Un après-midi à la foire d’armes à feu

Partout, des armes. C’est la première chose que l’on remarque en entrant dans l'édifice où s’alignent des dizaines de tables. Des armes de poing, des pistolets rétro, mais aussi des armes semi-automatiques. D’autres vendeurs proposent des couteaux, des sabres ou différents types de munitions.

Des centaines de clients affluent au Centre d’exposition Dulles, dans le nord de la Virginie, en ce samedi après-midi ensoleillé. La Foire d'armes à feu de la Nation, qui a lieu du vendredi au dimanche, sept fois par an, est l’une des plus importantes de la côte est américaine.

Ouvrir en mode plein écran C'est au Centre d'exposition Dulles qu'a lieu la Foire d'armes à feu de la Nation. Photo : Radio-Canada / Violette Cantin

À l’intérieur, les clients marchandent et empoignent les armes qui les intéressent pour mieux les apprivoiser. Le bruit émis par les pistolets électriques de type Taser retentit un peu partout.

Le soutien au Parti républicain, et plus particulièrement à Donald Trump, est omniprésent. Un kiosque se consacre à la vente de marchandises à son effigie. D’autres vendeurs, un peu plus loin, ont fièrement suspendu à leur table une cible sur laquelle apparaît le visage du président, Joe Biden.

Ouvrir en mode plein écran Un exposant vend des cibles sur lesquelles apparaît le visage du président, Joe Biden. Photo : Radio-Canada / Violette Cantin

Greg, pour sa part, a trouvé ce qu’il cherchait : il repart avec un fusil d’assaut AK-47, un modèle serbe , nous précise-t-il. Avec les taxes, ça m’a coûté 1200 $. On est un peu dans le haut de gamme pour un AK , note-t-il, avant d’ajouter qu’il possède déjà quelques fusils. C’est une passion, donc? Une passion et un droit fondamental , répond-il.

Il a amené avec lui sa fille et le copain de celle-ci, deux adolescents. Je me suis acheté mon premier fusil aujourd’hui , lance fièrement Tim, le jeune homme. C’est juste un petit pistolet de calibre .22. Mes parents m’ont élevé en m’inculquant que dans ce pays, vous pourrez avoir besoin d’un fusil.

Ouvrir en mode plein écran Certains commerçants vendent des vêtements plutôt que des armes. À droite, un chandail arbore le drapeau des États confédérés lors de la guerre de Sécession. Ce drapeau est controversé : plusieurs Américains l'associent au racisme et à l'esclavage. Photo : Radio-Canada / Violette Cantin

L’arme, c’est la personne

La table sous l’enseigne Trader Jerry est l’une des plus longues de la foire et met en valeur des centaines de fusils. C’est l’exposant le plus populaire , nous a soufflé un vendeur voisin.

Derrière le comptoir de Trader Jerry, Bill sert les clients avec enthousiasme. Nous vendons des bonnes choses, déclare-t-il. De la haute qualité. Il assure que son équipe peut vendre environ 500 armes en une fin de semaine.

À 77 ans, l'énergique retraité consacre une bonne partie de son temps aux armes à feu : J’ai environ 50 fusils. Mais ils sont bien sécurisés.

Ouvrir en mode plein écran Un fusil AR-15 est en rabais à l'occasion du Vendredi fou. Photo : Radio-Canada / Violette Cantin

Bill ajoute qu’il possède plus d’un fusil de modèle AR-15. Ces armes sont connues pour avoir été utilisées par les auteurs de plusieurs des tueries les plus meurtrières aux États-Unis, comme celles à Las Vegas en 2017 et dans des écoles primaires à Newtown et à Uvalde, en 2012 et en 2023.

La chose que nous ne faisons pas bien aux États-Unis, c’est de garder ces armes hors des mauvaises mains , s’indigne Bill devant la partie de la table où sont alignés les fusils AR-15. Ces armes ne vont pas s’animer toutes seules et tuer des gens. Elles sont juste un outil. L’arme, c’est la personne. Il croit qu’il faut investir davantage de ressources en santé mentale et s’occuper des gens irresponsables .

Il nous montre le formulaire que doivent remplir les acheteurs pour attester de leur droit de porter une arme. Aussitôt rempli, le formulaire est numérisé et transmis au FBI , qui vérifie en quelques minutes le dossier du client. S’ils sont en règle et qu’ils sont résidents de la Virginie, il peuvent partir avec le fusil , explique Bill. Il ajoute que chaque fin de semaine, des gens qui n’ont pas le droit d’acheter un fusil se font pincer et partent d’ici menottes aux poignets .

Ouvrir en mode plein écran Certains exposants vendent des épées et des articles de type médiéval. Photo : Radio-Canada / Violette Cantin

D’abord réticent à parler de politique, il avoue finalement pencher du côté des républicains. Je pense que le Parti républicain est plus orienté vers la liberté et contre le contrôle gouvernemental que ne l’est le Parti démocrate.

Différentes spécialités

L’après-midi achève. Alan Hinchliffe et son collègue Dave patientent derrière le comptoir, prêts à servir les derniers clients. On se spécialise dans les pistolets de compétition. C’est un marché de niche , concède Alan.

Ouvrir en mode plein écran Alan Hinchliffe et son collègue Dave sont prêts à servir les clients. Photo : Radio-Canada / Violette Cantin

Un peu plus loin, Bernie désigne ses armes. Je me spécialise dans les fusils historiques et j’ai une licence pour vendre des mitrailleuses , explique-t-il. Il en a vendu une la veille; il en reste deux sur son présentoir. En apprenant que nous venons du Canada, le résident de la Virginie prend un visage affligé : Au Canada, on vous a confisqué vos armes.

C’est l’heure de fermer boutique pour la nuit : les commerçants recouvrent leurs armes de grands draps. Les derniers clients prennent le chemin de la sortie. Deux adolescents trottinent quelques pas derrière leur grand-mère. Celle-ci tient sous le bras deux boîtes contenant des fusils AR-15 tous neufs.

La petite famille sort du centre et disparaît dans la nuit qui commence à recouvrir le stationnement.

EN VRAC Plus de 4000 Nombre de foires d'armes à feu qui ont lieu sur le territoire américain chaque année, selon le Giffords Law Center (Nouvelle fenêtre). Dépendamment des sources, ce nombre varie entre 2000 et 5000. 33 Nombre de tueries de masse qui ont eu lieu aux États-Unis depuis le début de l'année (Gun Violence Archive, en date du 20 novembre 2023). 1 personne sur 20 Proportion d’Américains qui possèdent un fusil de type AR-15, selon un sondage Ipsos-Washington Post (Nouvelle fenêtre) diffusé en mars 2023.

Violette Cantin est lauréate de la bourse Expérimenter le journalisme à l'étranger de la Fondation de l'UQAM.