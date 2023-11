Centres de soins de longue durée : un syndicat demande qu’un plan durable soit établi

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) de la Saskatchewan qui représente des travailleurs de la santé demande au gouvernement provincial d’élaborer « une stratégie à long terme » pour les centres de soins de longue durée.

Cette demande arrive une semaine après que la fermeture du centre de soins de longue durée Regina Lutheran Home ait été annulée.

Selon la section locale 5430 du SCFP , la province doit construire de nouveaux centres de soins de longue durée publics et augmenter le nombre de personnels pour soutenir ces centres.

Le système actuel de soins de longue durée n'est plus adapté à la croissance et au vieillissement de la population , indique Bashir Jalloh, le président de la section locale 5430 du SCFP en Saskatchewan.

Ouvrir en mode plein écran Bashir Jalloh est le président de la section locale 5430 du SCFP en Saskatchewan. (Photo d'archives) Photo : Soumise par bashir Jalloh

Ce dernier se réfère aux les conclusions du rapport (en anglais) (Nouvelle fenêtre) du Conference Board du Canada publié en 2017 qui indique que la Saskatchewan devra ajouter 4648 lits dans les centres de soins de longue durée d'ici 2035 pour faire face aux changements démographiques anticipés.

Publicité

Cependant, selon les chiffres communiqués par le syndicat, en Saskatchewan, le nombre de lits dans les centres de soins de longue durée a chuté de 9240 en 2001 à 8517 en 2018.

À Regina, chaque fois qu'un lit est ouvert dans un établissement de soins de longue durée, plus de 60 personnes sont déjà sur la liste d'attente , explique M. Jalloh. Les personnes âgées attendent souvent des mois, voire des années pour obtenir un lit.

Nous avons des secteurs privés qui sont impliqués dans ce domaine et leur objectif est de répondre aux besoins des actionnaires. Ce que nous voulons, ce sont des centres de soins de longue durée construits, financés et gérés par les autorités publiques , ajoute-t-il.

La province doit élaborer un véritable plan visant à créer davantage de places pour que les personnes âgées puissent vivre dans la dignité et le respect qu'elles méritent.

Bashir Jalloh indique que les pénuries dans le système de santé dans la province ne sont pas de nouveautés et estime que la situation a empiré avec la pandémie de COVID-19 .

Publicité

L'un des plus grands problèmes que nous ayons aujourd'hui dans le domaine de la santé est le manque de personnel, et ce problème existait avant même le COVID-19 , précise M. Jalloh qui a travaillé dans le domaine de la santé pendant plus de 17 ans.

Cela ne devrait pas être une surprise pour ce gouvernement. [...] Les travailleurs de la santé tirent la sonnette d'alarme au sujet de cette pénurie de lits depuis des années , ajoute-t-il.

Ce dernier souligne aussi le fait que la présence des personnes âgées a augmenté dans les hôpitaux de la province, à cause de l'indisponibilité des lits dans les centres de soins de longue durée.

Vu qu'ils occupent ces lits, les patients qui viennent des urgences sont maintenus dans les couloirs des urgences. [...] Cette situation affecte toute la chaîne de soins , note-t-il.

Le gouvernement provincial n'a pas répondu à notre demande d’entrevue au moment de publication de ce texte.