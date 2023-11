WestJet établit une nouvelle ligne aérienne entre Regina et Minneapolis

À compter du 28 avril 2024, WestJet établira une ligne aérienne entre Regina et Minneapolis. Les vols seront disponibles quotidiennement, pendant toute l'année.

Selon WestJet, le premier vol quittera Regina à 8 h 15 pour atterrir à Minneapolis vers 11 h 16.

Le vol de retour venant de Minneapolis est prévu vers 13 h15 pour arriver à Regina à 14 h 36.

La compagnie aérienne a profité du lancement d’Agribition lundi pour annoncer cette nouvelle ligne directe.

WestJet indique que ce nouveau service quotidien sera le premier de son genre à être offert à Regina, depuis 2016.

La compagnie aérienne ajoute que Minneapolis est la deuxième ville la plus importante dans le Mid-Ouest des États-Unis d'Amérique. Elle est une destination touristique et sportive en soi et permettra de développer des opportunités économiques avec la Saskatchewan.

Grâce à ce service, les résidents de Regina pourront se connecter en toute transparence, avec un seul billet, à plus de 70 destinations aux États-Unis , explique Jared Mikoch- Gerke, directeur des alliances et des affaires aéroportuaires chez WestJet.

Jared Mikoch- Gerke, directeur des alliances et des affaires aéroportuaires chez WestJet

Il ajoute que les États-Unis sont le plus grand partenaire commercial de la Saskatchewan sur le marché de l'exportation et que ces exportations vers les États-Unis ont atteint un niveau record de 29,3 milliards de dollars en 2022.

La Saskatchewan est un leader mondial dans la production et la fourniture de produits agricoles de qualité. L'accès direct aux États-Unis tout au long de l'année permet de créer de nouvelles possibilités d'investissement et d'élargir les relations.

La Chambre de commerce de Regina a salué cette initiative de WestJet.

Le service aérien est un élément clé de l'économie locale et, pendant près d'une décennie, Regina n'a pas bénéficié d'un service continu tout au long de l'année, sans escale vers un grand aéroport pivot des États-Unis. Ce nouveau service contribuera à combler cette lacune, en permettant aux voyageurs d'affaires et de loisirs d'accéder à notre région , indique la Chambre de commerce, par écrit.

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations de la Saskatchewan, Jeremy Harrison.

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations de la Saskatchewan, Jeremy Harrison, affirme que cette annonce est le résultat d’un travail de longue haleine en collaboration avec l’autorité aéroportuaire de Regina.

Nous voulions disposer d'une connexion internationale par le biais d'une ville-pivot aux États-Unis , affirme-t-il. C'était l'objectif principal.