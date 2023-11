Marc-Jules Chouinard obtient sa libération

Marc-Jules Chouinard, un des accusés en lien avec la mort de deux jeunes dans une collision en mai dernier, à Rivière-au-Renard, a obtenu sa libération lundi au palais de justice de Percé.

Marc-Jules Chouinard fait face à six chefs d’accusation en lien avec les morts de Gabriel Noël, 19 ans, et Dylan Samuel Francoeur, 18 ans. Il est accusé de deux chefs de conduite dangereuse causant la mort, deux chefs d’homicide involontaire, un chef de conduite dangereuse et un chef de tentative de meurtre.

Dans sa décision, le juge Denis Paradis estime que Marc-Jules Chouinard peut être mis en liberté avec des conditions sévères, puisqu’il n’y a pas cette probabilité marquée qu’il commette une infraction ou nuise à l’administration de la justice, en compromettant la sécurité du public .

Le juge note aussi que Marc-Jules Chouinard a un emploi saisonnier et a, dans le passé, respecté les conditions imposées par la cour dans un autre dossier et que l’incapacité à respecter des conditions n’est pas démontrée .

Dans sa décision, le juge Denis Paradis estime que la libération de Marc-Jules Chouinard ne nuira pas à la confiance du public dans l’administration de la justice.

Le dossier global de l’accusé est loin d’être sympathique, mais ce n’est pas une considération dont doit tenir compte le tribunal , a écrit le juge Paradis dans sa décision.

Plusieurs conditions à respecter

Marc-Jules Chouinard devra respecter de nombreuses conditions pendant sa libération.

Il lui est interdit d’entrer en communication avec les témoins au dossier et les familles et amis des victimes, de faire référence à ces derniers sur les réseaux sociaux et de se trouver en leur présence.

Il doit communiquer une fois par semaine avec le poste de la Sûreté du Québec à Gaspé. Il lui est interdit d’avoir des armes et de prendre ou de posséder des stupéfiants et de l’alcool. Il n’a pas le droit de se rendre à divers endroits, dont les bars. Il doit aussi respecter un couvre-feu.

Le bris d’une de ces conditions pourrait être un motif pour que sa liberté soit révoquée.

Marc-Jules Chouinard est détenu à la prison de New Carlisle depuis son arrestation. Avant d’être libéré, il devra déposer une caution de 5000 $, en plus de se porter garant d’un dépôt de 15 000 $. Son frère s’est également porté caution pour un montant de 5000 $.

La Couronne s’opposait à la libération de Marc-Jules Chouinard.

Comme le juge l’a expliqué, la liberté, c’est la règle. La détention est l’exception. Quand le juge a appliqué les principes de droit qui se doivent de le guider, il en est venu à la décision que M. Chouinard pouvait reprendre sa liberté. C’est la décision du juge qui prévaut, nous on fait avec ce qu’il a décidé , a indiqué une des procureurs au dossier, Me Isabelle Gavioli.

Lors de la lecture du jugement, de nombreux membres des familles et amis des deux jeunes victimes ont exprimé leur douleur et leur colère face à la libération de Marc-Jules Chouinard. Beaucoup avaient les larmes aux yeux et tentaient de se réconforter en se dirigeant vers la sortie.

La sœur de Dylan Samuel-Francoeur, Jessica Samuel-Francoeur, s’est dite extrêmement choquée de la décision.

Je n’ai plus aucune confiance envers le système de justice au Québec. Zéro confiance. C’est juste dégueulasse. Nous autres, on ne pourra jamais ravoir notre famille. Notre famille est détruite, alors que lui, il va être assis à table avec sa femme et son gars , a-t-elle lancé.

Marc-Jules Chouinard reviendra en cour le 22 janvier à Percé. Son fils, Simon Dufort-Chouinard, fait également face à des accusations dans cette affaire.