À Shediac, des citoyens veulent faire interdire l’usage des pesticides à usage esthétique

Un groupe de citoyennes demande à la Ville de Shediac de mettre en place un arrêté pour interdire l’utilisation de pesticides à des fins cosmétiques.

Le groupe en question s’appelle Par amour pour la vie et, selon sa porte-parole Rachelle Poirier, il est appuyé par plus de 70 citoyens.

Rachelle Poirier et une bénévole travaillent sur le dossier de l'interdiction des pesticides à Shediac. Photo : Radio-Canada

Nous voulons rappeler au conseil municipal de reprendre les démarches entamées dans ce dossier avant la réforme municipale. On l’invite à relancer le dialogue et les discussions , a-t-elle expliqué.

Des risques pour la santé, selon le groupe

Rachelle Poirier s'est penché sur l'usage de ce produit chimique, notamment utilisés pour éliminer les mauvaises herbes sur les pelouses ou les trottoirs..

Je me suis intéressé à la santé en lien avec l'environnement. Dans mes recherches, je me suis rendue à quel point il y a beaucoup d'études qui fait des liens entre l'utilisation des pesticides et le développement neurologique des enfants , explique l'ancienne enseignante.

Mais toutes les résultats des différentes études ne sont pas unanimes. Sur son site internet, Santé Canada reconnaît cependant que ces produits peuvent être dangereux à différents degrés et recommande la prudence et la modération lors de leur utilisation.

Renée Turcotte et médecin à la retraite et présidente pour le N.-B. de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement. Photo : Radio-Canada

Le groupe peut miser sur l'appui de la division néo-brunswickoise de l'Association Canadienne des médecins pour l’environnement. La président de l'association locale et ancienne médecin, Renée Turcotte juge que l' utilisation de ces pesticides augmente notre interaction avec les produits chimiques, toxiques aussi .

« Un message fort »

Pour le groupe, un arrêté municipal enverrait un message fort . Leur porte-parole, Rachelle Poirier va donc plaider leur cause devant le conseil municipal lundi soir.

Rachelle Poirier est porte-parole du groupe Par amour pour la vie de Shediac. Photo : Radio-Canada

Le directeur des communications de la Ville de Shediac a indiqué par courriel que le conseil municipal prendra connaissance des informations. Pour le moment, le conseil municipal de la Ville de Shediac n’a aucun projet d’arrêté municipal à propos des pesticides à vocation esthétique .

Les armoiries de la Ville de Shediac à l'entrée de l'édifice municipale. Photo : Radio-Canada

D'autres municipalités au pays ont imposé des interdictions sur certains types de pesticides.

Au Nouveau-Brunswick, Tracadie, sur le glyphosate particulièrement, et St. Andrews, sur les pesticides à usage esthétique, en font partie.

D'après un reportage de Frédéric Cammarano