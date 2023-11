La Ville de Surrey a annoncé lundi avoir modifié sa requête en justice déposée devant la Cour suprême de la province le 13 octobre dernier. Grâce à cette nouvelle mouture, la Ville de Surrey entend notamment contester la constitutionnalité de la suspension, par la province, du conseil de police de la ville.

Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général, a en effet annoncé jeudi dernier la suspension du conseil de police de Surrey et la nomination d’un nouvel administrateur à sa tête. Il estime que la Ville de Surrey tarde à mettre en place une force policière locale, une transition pourtant entamée depuis plusieurs années, sous le mandat de l'ancien maire Doug McCallum.

Brenda Locke, l'actuelle mairesse de Surrey, souhaite que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) continue d’assurer la sécurité des résidents de Surrey. Elle est farouchement opposée à la transition vers une force policière locale.

La province continue de prendre des mesures drastiques pour forcer Surrey à une transition policière coûteuse, en supprimant maintenant la surveillance civile et locale du maintien de l'ordre, en dépit de la volonté des électeurs et de leur gouvernance élue , a déclaré lundi la mairesse de Surrey dans un communiqué.

Brenda Locke avait en effet fait campagne sur la promesse de maintenir les services de la GRC dans sa communauté.

Cette prise en charge du maintien de l'ordre par la province coûtera aux contribuables de Surrey des centaines de millions de dollars. Ils subiront ainsi une augmentation à deux chiffres de leurs impôts à cause du NPD , a-t-elle déclaré, faisant référence au Nouveau parti démocratique auquel appartient David Eby, le premier ministre de la province.

On ne parle pas ici d'une augmentation d'impôts pour un an ou pour cinq ans. Non, cela va concerner plusieurs générations.