Une injonction pour suspendre l’expulsion de camps à Edmonton n’aura lieu qu’en janvier

Un groupe militant en faveur des droits de la personne est inquiet devant la proposition d'injonction qui vise à suspendre le démantèlement de campements pour les personnes en situation d'itinérance par la Ville d'Edmonton alors que cette proposition ne sera pas entendue avant le début de l'année prochaine.

En octobre, la Coalition for Justice and Human Rights (CJHR) a intenté une action en justice contre la Ville, affirmant que l'expulsion continue des personnes vivant dans des campements est préjudiciable.

Le groupe tire aujourd'hui la sonnette d'alarme, étant donné que la suspension qu'il réclame ne pourra être présentée en séance de tribunal qu'après le début de l'hiver, soit le 11 janvier 2024.

Nous sommes déçus que l'audience sur l'injonction ait été programmée pour la mi-janvier et qu'une autre période de vacances s'écoule alors que la Ville continue de déplacer régulièrement des personnes sans-abri , affirme Sam Mason, présidente de la coalition.

Sam Mason précise que la vague de déplacements survenue l'année dernière pourrait avoir contribué à l'augmentation du nombre d'amputations dues aux gelures.

Nous ne demandons pas de compensation financière, mais que le tribunal cesse de déplacer les campements.

D'après sa présidente, la CJHR a demandé que l’audience de l’injonction proposée ait lieu entre la fin novembre et la mi-décembre, mais la Municipalité a exigé qu’elle ait lieu en janvier afin d'avoir plus de temps pour préparer sa défense.

La Ville d'Edmonton a déclaré dans un courriel qu'elle estime que son approche sur sa réponse aux campements est compatissante et concilie à la fois la sécurité des personnes non logées et celle de la communauté dans son ensemble .

L'itinérance en hausse

L'Homeward Trust Edmonton, une organisation qui travaille à mettre fin au sans-abrisme, affirme qu'environ 3080 personnes étaient sans domicile fixe dans la capitale provinciale au début du mois de novembre, soit 521 personnes de plus que le nombre enregistré à la même période l'année dernière.

Pour sa part, le Service de police d'Edmonton (EPS) affirme que plus de 14 000 plaintes concernant des campements ont été déposées en 2023, et que 4500 d'entre elles ont fait l'objet d'une intervention de l’ EPS .

Une équipe d’intervention formée par la Ville, des organismes locaux et la police sont chargés de traiter les plaintes à faible risque relatives aux campements en coordonnant leur fermeture et leur nettoyage. La police et les agents de la paix sont responsables des campements catégorisés comme étant à haut risque qui nécessitent un démantèlement plus rapide.

Le chef de l' EPS , Dale McFee, a déclaré lors d'une réunion de la commission de police jeudi que les campements ne devraient pas être tolérés. Il a ajouté que, avec le changement des températures et l'approche de l'hiver, les services d'urgence, dont la police, doivent à nouveau faire face à des incendies dans des campements.

Ouvrir en mode plein écran Un homme de 54 ans et une femme âgée d'une vingtaine d'années sont morts au cours de la première fin de semaine de novembre dans l'incendie d'une partie d'un campement à Edmonton. (Photo d'archives) Photo : Le Service de police d'Edmonton

Bien qu'il y ait actuellement des places disponibles dans des refuges, certaines personnes vivant dans ces campements ont refusé de s'y installer pour une raison ou une autre , affirme Dale McFee.

Sam Mason indique quant à elle que les données récentes sur les refuges montrent qu'il n'y a pas assez de places et que de nombreuses personnes estiment que les campements sont une option plus sûre.

Au lieu de doubler une stratégie qui a échoué, nous préférerions que des ressources soient consacrées au soutien des personnes qui vivent dans les campements pour assurer leur propre sécurité et celle des communautés , explique-t-elle.

Avnish Nanda, un autre avocat qui représente la CJHR , estime qu’il y a actuellement au moins un élément positif qui résulte de leur action en justice.

Les preuves dont nous disposons montrent clairement qu'à la suite du début de la poursuite [la Ville] a accéléré la recherche et le financement de places d'hébergement supplémentaires dans la ville , explique-t-il.

Avec les informations de Madeline Smith