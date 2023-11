Le temps presse aux yeux d’intervenants communautaires dans le milieu de l’itinérance et d’élus. La halte-chaleur du parc Sanscartier, à Gatineau, n’est toujours pas prête à accueillir les personnes sans-abri, alors qu’un épais tapis de neige est attendu au cours des prochains jours.

Il y a urgence , s’exclame le conseiller municipal du district du Lac-Beauchamp, Denis Girouard. Je suis vraiment inquiet de savoir où ces gens-là vont aller.

M. Girouard informe que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais a accès à la halte-chaleur depuis 8 h, lundi matin. Il est déçu de constater que le chalet n’ait pas été aménagé et qu’il n’est pas prêt à accueillir des personnes en situation d'itinérance.

Si je pouvais et si j’avais le contrôle, à 7 h du matin j’aurais été ici pour l'ouvrir et passer le balai , lance le conseiller.

On est à minuit moins une. On est hier. Faut que ce soit fait, mais on n’a pas le contrôle