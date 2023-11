Jours de grève: activités pour les enfants

À la veille des trois journées de grève organisées par Le Front commun du 21 au 23 novembre, les parents de la région devront s'organiser pour la garde de leurs enfants.

Des entreprises de la région ont décidé de mettre en place des camps de jour temporaires.

C’est le cas d’Avantage Hockey, à Trois-Rivières, qui tient un camp de hockey pour une quarantaine de jeunes hockeyeurs.

RécréOFUN, aussi à Trois-Rivières, a également mis en place un camp de jour temporaire dans ses installations. Un geste que l'entreprise considère comme important pour souligner leur solidarité envers les syndiqués. On ne veut pas que les enfants soient pénalisés , affirme le directeur général de l’entreprise, Marc-André Gagnon.

Bien que certaines organisations ne peuvent accueillir des jeunes sous forme de camp, elles ont tout de même tenu à modifier leur programmation habituelle pour offrir des solutions d'activités aux familles.

Effectivement, la Ville de Bécancour a ajouté des heures de glace dans ses arénas pour le patinage libre et le hockey libre.

La Ville de Nicolet ajoute également des heures de patinage libre, de bain familial et de bibliothèque. Shawinigan emboîte le pas avec 8h supplémentaires de piscine en bain libre à la piscine du Centre des Arts.

La ville de La Tuque offre aussi des heures de glace supplémentaires au Colisée Denis-Morel.

Le Musée Pop de Trois-Rivières ouvrira quant à lui ses portes mercredi et jeudi avec une journée intergénérationnelle: Au Musée avec Papi et Mamie. De plus, des activités supplémentaires s'ajouteront aux expositions déjà en place.