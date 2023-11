En coulisses, la compétition se corse à Québec solidaire

« On fait attention que ça ne circule pas trop. » Un argumentaire pour la fin de course écrit par la candidate au poste de co-porte-parole de Québec solidaire Ruba Ghazal devait rester dans le cercle des bénévoles de son équipe. Le courriel, obtenu par Radio-Canada, leur donne des munitions contre la candidature d'Émilise Lessard-Therrien. Une stratégie qui ne fait pas l'unanimité.

Les lignes de communication ont été fournies aux bénévoles qui font les appels de « flippage » pour tenter de convaincre des membres du parti d'appuyer leur candidate pour le vote qui se tiendra de vendredi à dimanche, au Congrès de Québec solidaire, à Gatineau.

Dans les 19 arguments mis en avant par Ruba Ghazal, on ne trouve à peu près aucune idée ou proposition de contenu. La plupart des lignes ciblent plutôt la candidate Émilise Lessard-Therrien.

Elle tombera dans l’oubli , écrit Ruba Ghazal à propos de son adversaire, qui a été défaite aux dernières élections générales après un mandat comme députée. Une porte-parole extraparlementaire serait évacuée de l’espace médiatique.

Il en va de la place des femmes dans notre parti. C’est un enjeu féministe. Cela laisserait toute la place à Gabriel.

Des arguments sont aussi proposés contre la plateforme d'Émilise Lessard-Therrien et par rapport à son âge, 31 ans : Il faut sortir de notre image de parti de jeunes et Émilise nous enfoncerait davantage dans cette image. Ruba Ghazal a 46 ans.

Ouvrir en mode plein écran Emilise Lessard-Therrien et Ruba Ghazal, lors d'un débat Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Ruba Ghazal avait promis une campagne positive

Il n'y aura pas de division , prévenait Ruba Ghazal dans une entrevue à Radio-Canada, le 24 août dernier. Je suis certaine qu’on a la maturité à Québec solidaire pour faire cette course-là de manière respectueuse. [...] Je vais tout faire pour que notre caucus reste uni. Je le prends comme une responsabilité personnelle.

C'est tout le contraire qui se passe avec les consignes de la candidate à ses membres, selon plusieurs sources au sein du parti, qui ont eu accès au courriel.

Émilise Lessard-Therrien n'a pas répondu à nos sollicitations pour commenter le contenu de l'argumentaire en question, mais chez ses partisans, le document dérange. C'est une vraie campagne négative , conclut une personne de son entourage. L'équipe de l'ancienne députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue assure que ses arguments mettent en avant des idées en faveur de leur candidate plutôt que contre les autres.

Il n'y a rien qui ressemble à ça de notre côté , assure Christine Labrie, la troisième candidate dans la course. On a demandé aux gens qui font des appels pour moi d'expliquer les raisons pour lesquelles ils m'appuient, sans parler des autres candidatures.

Pour moi, faire une campagne positive, constructive, respectueuse des autres, c'est parler de ce que moi, j'ai à offrir [...] et je m'attends à la même chose de la part de mes collègues.

Ouvrir en mode plein écran Christine Labrie, Émilise Lessard-Therrien et Ruba Ghazal espèrent succéder à Manon Massé en tant que porte-parole féminine de Québec solidaire. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Ruba Ghazal assume tout

Je n'ai honte de rien de ce qui est écrit là-dedans , répond Ruba Ghazal, interrogée par Radio-Canada. Elle affirme que ses arguments écrits sont des avantages comparatifs qu'elle a déjà évoqués publiquement.

La candidate soutient que ce genre de choses existe aussi dans les autres équipes et que son équipe dispose de documents qui le prouvent. Elle refuse toutefois de les partager, car ça ne sert personne de faire ça .

C'est une course, et une course, c'est un débat. [...] Moi, je suis persuadée que je mène une campagne propre.

Christine et Émilise, c'est mes amies, je les aime, dit-elle, et jamais je ne les dénigre. Elle rappelle qu' il va falloir qu'on travaille tout le monde ensemble, après .

Pourquoi ses arguments ciblent-ils presque uniquement Émilise Lessard-Therrien? C'est un hasard , répond Ruba Ghazal. Je n'ai pas calculé. Ça a donné ça, en fonction des discussions et des débats qui existent.

Pour elle, c'est un fait qu'une co-porte-parole non élue coûtera plus cher au parti, car les autres candidates ont déjà leur salaire et leurs déplacements payés par l'Assemblée nationale.

Une extraparlementaire, ça m'inquiète , dit-elle, car les finances de Québec solidaire ne vont pas très bien et ça va être un défi supplémentaire de devoir libérer un montant d'argent .

On a eu moins de votes, donc on a moins d'argent. On a le défi d'aller chercher plus de dons , rappelle Ruba Ghazal.

Radio-Canada a d'ailleurs appris que le parti mettra à pied trois employés de sa permanence au mois de décembre. L'annonce a déjà été faite à l'interne.