Allégations de discrimination raciale : Saguenay verse 25 000 $ à un policier

La Ville de Saguenay a versé 25 000 $ à un individu dans un dossier d’allégations de discrimination raciale lié au processus de recrutement du Service de police de Saguenay et dans lequel la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) est intervenue. En raison du caractère confidentiel du dossier, on ne sait pas pourquoi ce montant a été versé.

Radio-Canada a appris cette information en consultant un document public sur le site de la municipalité. Interrogé à ce sujet, Saguenay affirme qu'il s'agit d'une erreur de nature administrative commise de bonne foi. Le document n’est maintenant plus accessible sur le site Internet de la Ville.

En septembre 2022, Radio-Canada rapportait que le SPS avait écarté des candidats expérimentés qui étaient issus de minorités culturelles ou autochtones. Ces policiers qui se sont lancés dans le processus d’embauche œuvraient déjà au sein d'autres corps policiers. Certains d’entre eux étaient même des sergents.

À l'époque, des 238 policiers du SPS , il n’y avait qu’une personne issue d’une minorité visible et aucun autochtone.

Publicité

Rappelons qu’en vertu de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics, à compétence égale, une personne issue de la diversité devrait être embauchée.

À l’automne 2022, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, s’était dite préoccupée par les apparences de discrimination et avait rapidement répondu à ces allégations de racisme systémique au sein du corps policier municipal. La mairesse promettait d’avoir recours à une ressource externe afin de revoir le système d’embauche de la SPS.

Plus d’un an après cette promesse, tant le service des communications de la Ville que le cabinet de la mairesse ne peuvent confirmer si la Ville a respecté son engagement. Ces deux instances, tout comme le SPS, ont refusé nos demandes d’entrevue.

Le conseiller et président de la commission des ressources humaines de la Ville de Saguenay, Martin Harvey, a refusé de commenter l’entente conclue entre la Ville et le policier. Son collègue Kevin Armstrong, qui est également président de la Commission de la sécurité publique, nous a référé au service des communications de la Ville en raison du caractère confidentiel du dossier.

Une enquête de la CDPDJ

Au printemps 2023, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) s’est intéressée aux allégations de discrimination raciale lors de processus d’embauche de la police de Saguenay. Le dossier de l’organisme provincial portait sur de la discrimination dans le domaine de l’emploi pour le motif "race", couleur, origine ethnique ou nationale, mettant en cause un service de police dans la région du Saguenay .

Publicité

Le caractère confidentiel des enquêtes de la Commission ne lui permet pas de commenter ce cas précis. Il est également impossible de déterminer à quelle étape du processus l’entente entre la Ville et la personne est survenue.

Le coordonnateur de la direction de l'éducation et de la promotion des droits à la CDPDJ , Germain Royer, explique qu’une entente peut être scellée sans qu’il y ait admission des faits.

Généralement, les médiations sont confidentielles. Lorsqu'il y a un règlement, c'est sans reconnaissance de ce qui s'est passé. Donc, il n’y a pas de reconnaissance des parties mises en cause : oui, j'ai commis ou pas. C'est un règlement sans admission de faute généralement qui va être fait , précise-t-il.