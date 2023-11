Plus de 1600 fosses septiques devront être remplacées d’ici 2027

Plus de 1600 installations septiques autonomes, vieilles de plus de 25 ans, ont été ciblées par Québec, Stoneham-et-Tewkesbury et Lac-Delage afin d’être changées d’ici 2027. La raison : protéger la principale source d’eau potable de la région, soit le lac Saint-Charles, qui approvisionne près de 300 000 résidents.

Les trois villes accompagneront les résidents en prévision de ce nouveau règlement qui obligera la modernisation de leurs installations sanitaires. On ne leur dit pas voici le règlement et débrouillez-vous , prévient le maire de Québec, Bruno Marchand. On va les guider, on va communiquer avec eux et on va faire en sorte de les informer de ce qui s’en vient [en 2024] , a-t-il fait savoir.

C’est une excellente nouvelle à la fois pour eux, les résidents, car un bâtiment avec une fosse septique qui a passé date, la résidence perd de la valeur et pour l’environnement, c’est important.

Un règlement municipal sera adopté conjointement entre les trois municipalités au printemps prochain afin de résoudre les problèmes de contamination causés par des installations désuètes. En effectuant ces changements, les villes espèrent ainsi éviter que des contaminants soient dirigés vers le lac Saint-Charles.

Cette annonce survient à la suite de la subvention de 60 millions de dollars injectés en janvier dernier pour justement protéger le réservoir d’eau potable de ces villes. Les citoyens concernés auront aussi accès à une aide financière.

Combien un résident pourra recevoir?

Alors que changer une fosse septique coûte entre 15 000 $ et 45 000 $ selon la Ville de Québec, un propriétaire concerné par ce nouveau règlement pourra obtenir un montant de maximum 30 000 $ de la part du provincial.

On a une opportunité à saisir , croit le maire de Stoneham, Sébastien Couture. Ça ne se fait nulle part au Québec, une subvention de 66 % et du financement sur le reste sur 20 ans par exemple.

Stoneham a déjà un programme pour aider à financer le 33 % restant de la facture, donc la contribution du gouvernement du Québec va être de 66 %, jusqu'à concurrence de 30 000 $.

La Ville de Québec est en train de se prévaloir de ce programme et la ville de Lac-Delage est en train d'évaluer également pour encourager ses résidents à changer leurs installations.

Le nouveau règlement qui sera adopté au printemps «permettra de résoudre les problèmes de contamination dus au traitement déficient du phosphore et de l'azote contenu dans les eaux usées transitant par de nombreuses fosses septiques parfois désuètes et évitera que des contaminants soient dirigés vers le lac Saint-Charles».

Pour le moment, ce programme de subvention gouvernementale se poursuit jusqu’en 2027. Les propriétaires possédant des installations sanitaires qui ont plus de 30 ans devront obligatoirement se doter d’un nouveau système sous peine d’amendes.

Fosses septiques de plus de 30 ans : 1255 439 à Québec

804 à Stoneham-et-Tewkesbury

12 à Lac-Delage

Cette modernisation de 1600 fosses septiques sur les trois territoires municipaux est une première étape pour améliorer la qualité de l’eau du lac Saint-Charles. L’étape suivante dans la mire des maires c’est le raccordement aux usines de traitement des eaux usées.

Ce qu'on réalise avec les premières études c'est que la capacité de Québec de recevoir ça, si on raccordait est insuffisante, ça va en terme de tuyauterie et de traitement d'eau, alors on est obligé de faire d'autres études , a indiqué le maire Marchand, lors de la conférence de presse.

Ce qu'on sait c'est que de faire ça [changer les fosses septiques], n'empêche pas de pouvoir faire plus tard le raccordement , ajoute-t-il, tout en confirmant que plusieurs ne pourront jamais être raccordés pour des questions géographiques .

Les nouvelles installations de fosses septiques autonomes sont de meilleure qualité et permettent de mieux contrôler les contaminants comme le phosphore et l'azote, selon Agiro.

Bonne nouvelle , pour Agiro

Agiro, qui a participé à plusieurs études sur l’état de santé du lac Saint-Charles, est ravi de voir qu’un règlement va se concrétiser pour davantage protéger la source d’eau potable des citoyens. C’était une priorité , croit le président du conseil d'administration d’Agiro, Daniel Gilbert, qui rappelle qu’après 25 ans, une fosse septique ne remplit plus ses fonctions initiales.

Un bassin versant c’est un territoire qui est immense, et de voir les maires de ce territoire-là collaborer ensemble c’était aussi une bonne nouvelle aujourd’hui , a fait remarquer Daniel Gilbert, en entrevue avec Radio-Canada.