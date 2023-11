Grève du personnel de soutien scolaire : des parents et des entreprises s’organisent

À la veille d’une grève du personnel de soutien scolaire qui perturbera le réseau mardi, des solutions émergent pour aider les parents à conjuguer travail et famille. De son côté le syndicat réitère que le personnel de soutien « a besoin de valorisation ».

Depuis quelques jours, de nombreux parents s'affairent à trouver un plan B. Certains ont mentionné se tourner vers les grands-parents, ou encore vers des amis de la famille.

D’autres options existent également. Des entreprises ont décidé d'offrir des camps de jour pour divertir les enfants, comme le parc d'amusement intérieur Le Rond-Point, milieu de jeux, à Gatineau, dans le secteur Hull.

On a reçu beaucoup d’appels et de courriels. On a senti que plusieurs personnes étaient prises au dépourvu, ne sachant pas quoi faire avec leurs enfants dans les semaines à venir. On espère que les enfants passeront du bon temps ici et qu’on sera une belle solution pour les familles de l’Outaouais , a indiqué la copropriétaire, Marjorie Marcotte.

Le Centre d’entraînement ISDP offrira lui aussi des camps de jour. Voyant une forte demande, il a demandé à ses employés, majoritairement des étudiants au cégep, s’ils étaient disponibles.

Ils seront aussi en grève, alors on a décidé de faire un service de garde d’urgence pour aider les parents et pour faire bouger nos enfants , a dit le propriétaire Jean-François Ruel, qui a dit avoir remarqué un intérêt immédiat dans les inscriptions.

Bien que grandement appréciée, l’aide de la famille ou d’un camp de jour ne va pas empêcher le fait que le quotidien des enfants, et de leurs parents, sera chamboulé.

Ce ne sera pas facile de s’organiser, avec le travail et les enfants. Ce sera très bien difficile , a lancé Christian Nkoy, un père de famille.

Une mère rencontrée près de l'École internationale du Mont-Bleu, Marlène Lemieux, aura toutefois un peu plus de chances. Mon conjoint travaille à la maison, alors ce sera correct , a résumé celle qui se dit derrière les professeurs .

Les activités scolaires perturbées

Rappelons que les quatre centres de services scolaires (CSS) et la commission scolaire anglophone de l’Outaouais prévoient suspendre la majorité, voire la totalité, de leurs activités cette semaine.

Les CSS des Portages-de-l’Outaouais, des Draveurs et au Cœur-des-Vallées ont annoncé la suspension de leurs cours, du transport scolaire et du service de garde dès le 21 novembre, et ce, pour une durée indéterminée.

Ensuite, ce sont les enseignants de ces trois CSS qui pourraient être en grève générale illimitée à compter du 23 novembre. Ils sont représentés par le Syndicat des enseignants de l’Outaouais, qui est affilié à la Fédération autonome de l'enseignement (FAE).

Le CSS des Hauts-Bois-de-l’Outaouais et la Commission scolaire Western Quebec ont annoncé la suspension des cours, du transport scolaire et du service de garde du 21 au 23 novembre inclusivement.

Valoriser la profession

Consciente que le quotidien des parents et des élèves sera ébranlé dans les prochains jours, la présidente du Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais, Kim Lafleur Lauriault, avait un message, lundi, pour ceux-ci : joignez-vous à nous .

On était heureux et fiers de notre travail, mais maintenant, les [citoyens] nous disent qu’ils n’aimeraient pas faire notre travail. On a besoin de valorisation [de la part] de notre employeur, qui est François Legault , a-t-elle déclaré lors d’une entrevue à Radio-Canada.

Avec les informations de Mama Afou et de Anne-Charlotte Carignan