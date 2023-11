Une déclaration pour demander la préservation de toutes les circonscriptions de l’est de Montréal a été adoptée à l'unanimité par le conseil municipal, lundi après-midi.

La mairesse Valérie Plante a exigé lundi le maintien d'Anjou–Louis-Riel, que la Commission de la représentation électorale propose de démanteler, faisant valoir que le développement prévu dans ce secteur de la ville aurait de toute façon pour effet d'y augmenter le nombre d'électeurs à moyen terme.

Tous les élus de l'opposition qui étaient présents à la séance du conseil ont ensuite demandé que leur nom soit ajouté à la déclaration à titre d'appuyeurs.

Chargée de revoir la carte électorale québécoise d'ici les prochaines élections générales, en 2026, la Commission de la représentation électorale a proposé dans son rapport préliminaire de supprimer une circonscription en Gaspésie et une autre à Montréal afin d'en ajouter deux dans les Laurentides et dans le Centre-du-Québec.

Publicité

Sa proposition a créé beaucoup de mécontentement. À Montréal, par exemple, des représentants de tous les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale – CAQ , PLQ , QS et PQ – ont participé aux audiences publiques de la Commission pour s'opposer à la disparition d'Anjou–Louis-Riel.

La mairesse Plante avait déjà déploré publiquement dans les dernières semaines que la Commission en soit arrivée à la conclusion qu'il faille supprimer une circonscription dans la métropole.

En plus d’être le poumon économique et la ville la plus populeuse du Québec, Montréal est riche en quartiers diversifiés, qui présentent des réalités et des besoins distincts qui méritent d’être portés à l’Assemblée nationale , écrivait-elle le 2 novembre dernier sur le réseau X.

Pour justifier sa décision, la Commission de la représentation électorale explique dans son rapport préliminaire que le nombre moyen d'électeurs à Montréal a chuté de manière significative par rapport à la moyenne provinciale.

Une recherche effectuée par Radio-Canada a démontré que cette différence s'expliquait en bonne partie par un afflux de résidents non permanents dans la métropole depuis la dernière révision de la carte électorale sous le gouvernement Couillard, ces immigrants temporaires n'ayant pas le droit de vote.