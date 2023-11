Salon du livre de Montréal : Karyne Lefebvre, Dis-moi ce que tu lis

À l’émission Dis-moi ce que tu lis sur ICI Première, Karyne Lefebvre questionne des personnalités du monde littéraire à propos des lectures marquantes qui ont jalonné leur parcours de lecteur.

Elle nous présente son itinéraire personnel pour le Salon du livre de Montréal en répondant elle-même au questionnaire de son émission.

Une lecture récente qui t’as marquée

Jardin Radio de Charlotte Biron (Le Quartanier) Kiosque 1505 24 novembre 18 h 30

À 24 ans, alors qu’elle s’apprêtait à commencer son doctorat en études littéraires, Charlotte a appris qu’elle était atteinte d’un cancer. Elle débute alors un projet littéraire pour témoigner de ce qu’elle vit, mais la douleur du quotidien va changer la trajectoire de son livre. S’amorce alors une réflexion sur le pouvoir – et les limites – de la littérature. J’adore découvrir le premier roman d’un auteur ou d'une autrice. C’est souvent d’une grande richesse. Avec Jardin Radio, on assiste à la naissance d’une écrivaine.

Ouvrir en mode plein écran Charlotte Biron Photo : Justine Latour, Le Quartanier

Un livre auquel tu retournes régulièrement

Bijou de banlieue de Sara Hébert (Marchand de feuilles) Kiosque 2713 26 novembre 10 h 30

Journal intime, guide de croissance subversif et véritable œuvre d’art, c’est un objet littéraire inclassable et réjouissant. À l’aide de collages inventifs, Sara détourne les stéréotypes féminins véhiculés par la culture pop et propose une réflexion sur la condition féminine d’hier et d’aujourd’hui. Elle devient aussi notre meilleure amie en pigeant sans pudeur dans ses propres expériences personnelles et professionnelles et se livre avec humour, autodérision et sensibilité. C'est un livre dans lequel on découvre du nouveau chaque fois qu’on y retourne. Sara est bien plus qu’un bijou; c’est un véritable trésor.

Ouvrir en mode plein écran Sara Hébert Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

Un auteur ou une autrice qui t’inspire

Melikah Abdelmoumen Kiosque 2324 25 novembre 15 h Kiosque 2425 26 novembre 11 h 30

C’est une femme dont l’éloquence, l’intelligence et le regard lucide m’impressionnent. En plus de se dévouer quotidiennement à la littérature comme rédactrice en chef de Lettres québécoises, elle nous a offert des essais passionnants dans lesquels elle n’hésite pas à plonger dans son vécu personnel pour essayer de mieux saisir notre monde. J’ai été bouleversée par son essai Baldwin, Styron et moi (Mémoire d’encrier) et son plus récent livre, Les engagements ordinaires - Lutter de mères en filles (Atelier 10), est sur le haut de la pile de mes prochaines lectures.

Ouvrir en mode plein écran Mélikah Abdelmoumen Photo : Pamplemousse média

Un livre que tu offres en cadeau

Nutshimit : Un bain de forêt de Melissa Mollen Dupuis et Elise Gravel (Scholastic) Melissa Mollen Dupuis à l’Espace jeunesse 25 novembre 12 h 30

Les livres d’Elise Gravel ont une place toute spéciale chez nous (comme dans bien des familles!). Quand j’ai appris qu’elle s’unissait à ma brillante amie Melissa pour créer un livre autour du savoir et de la culture innue, je savais que le résultat serait magique. C’est comme prendre un bain de culture - et de forêt - aux côtés de Melissa dont la version "dessinée" est aussi drôle et charmante que la version humaine. Nutshimit est un cadeau en soi alors aussi bien l’offrir à ceux qu’on aime!

Une nouvelle plume à découvrir

Line Richard Kiosque 2749 24 novembre 19 h 25 novembre 10 h et 12 h 30 26 novembre 12 h 30

Son roman, La rumeur du ressac (VB Éditeur), a remporté en août dernier le prix Robert-Cliche, remis au meilleur premier roman. C’est un roadtrip émouvant aux côtés d’un père et sa fille de 11 ans, tous deux endeuillés par le départ précipité d’un proche. On traverse avec eux le pays d’est en ouest, de la Baie-des-Chaleurs à l’archipel Haïda Gwaïi au large de Vancouver, alors qu’ils tentent de se reconstruire. J’ai été happée par ce récit tout simple, mais passionnant, porté par une écriture cinématographique qui nous captive. Lu d’un couvert à l’autre sans pause.

Ouvrir en mode plein écran Line Richard et son roman La rumeur du ressac Photo : Crédit : Cynthia Dupuis gracieuseté des éditions VLB

Le livre qui se trouve sur ta table de chevet en ce moment

Du bitume et du vent de Vincent Vallières (Mémoire d’encrier) Kiosque 2425 23 novembre 17 h 24 novembre 17 h 30 25 novembre 14 h

Un magnifique recueil qui nous emmène sur les routes du Québec aux côtés de l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus doués de sa génération. Au gré de ses pérégrinations, on fait la connaissance de ceux et celles qui gardent la scène culturelle bien vivante partout en province. C’est aussi un voyage intérieur où l’on redécouvre Vincent à travers ses doutes et ses remises en question. L'auteur sera l’un de nos invités lors de l’enregistrement devant public de Dis-moi ce que tu lis au Salon du livre de Montréal, ce vendredi.

Ouvrir en mode plein écran Vincent Vallières et son premier livre « Du bitume et du vent ». Photo : Radio-Canada / Amélie Auger

Karyne Lefebvre animera Dis-moi ce que tu lis devant le public du Salon du livre de Montréal, le 24 novembre à 16 h, à l'Espace Radio-Canada.