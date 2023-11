Le ministre de l'Environnement du Nouveau-Brunswick promet d'imposer des délais pour nettoyer les sites contaminés via le projet de loi 6 qu'il a présenté en comité parlementaire. L'opposition s'inquiète de ne voir aucun article relatif aux durées dans le projet de loi.

Dans la province, les dossiers de dizaines de sites contaminés sont sur les tablettes depuis parfois plus de 30 ans, comme l’a dénoncé l’an dernier le vérificateur général de la province.

Actuellement il n'existe aucun délai. Le ministre promet de changer cet état de fait en s'inspirant de ce qui se fait en Nouvelle-Écosse. Comme dans la province voisine, les délais ne seront pas inscrit dans la loi mais dans la réglementation.

Le projet de loi donne l’autorité en matière de délais, et la durée des délais est fixée dans la réglementation, à l'instar d'autres juridictions , explique le ministre Crossman.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Nouveau-Brunswick, Gary Crossman (archives).

Sans préciser quels seront les règlements qu’adoptera le cabinet, vraisemblablement en 2024, le ministre a dit qu’en Nouvelle-Écosse le délai pour nettoyer un site contaminé est de deux ans. Il existe toutefois des exceptions, selon les cas.

J’aurais préféré voir quelque chose dans la loi plutôt que dans la réglementation, parce que la loi, ça doit passer par l’Assemblée législative, alors que la réglementation ça passe par le gouvernement et le cabinet , dit Benoît Bourque, député libéral de Kent-sud.

Une réglementation qui ne concernera pas les dossiers en cours

Ces délais obligatoires ne s’appliquent pas, toutefois, aux centaines de dossiers qui ne sont pas réglés, ainsi qu’aux sites orphelins, c’est-à-dire ceux où il n’y a pas de propriétaire responsable du terrain, comme c’est le cas du terrain de l’ancienne usine Smurfit-Stone à Bathurst.

La province est en train d’élaborer un plan pour remédier aux sites qui ne peuvent pas avoir de partie responsable. Le site Smurfit-Stone est un dossier prioritaire. La province travaille en étroite collaboration avec la ville de Bathurst et d'autres , dit le ministre.

Le député libéral Benoît Bourque estime que le projet de loi 6 ne va pas assez loin.

Les libéraux auraient souhaité que cette question des sites orphelins soit directement abordée dans la législation présentée en chambre.

Qu’est-ce qu’on fait avec un site où le propriétaire n’est plus? On ne le sait pas. La loi n’aborde pas ça spécifiquement, on a été laissés sur notre faim, et c’est pour ça que je ne suis pas tout à fait rassuré , soutient Benoît Bourque.

Un grand pouvoir discrétionnaire

Le projet de loi 6, s’il apporte de nombreux changements, laisse toutefois beaucoup de latitude au ministre et au gouvernement. Ainsi, à titre d’exemple, le ministre aura le pouvoir de déterminer si un site où il y a eu un déversement peut être considéré contaminé ou pas.

Ce pouvoir discrétionnaire inquiète l’opposition, tant du côté libéral que vert. Le chef du Parti vert, David Coon, a d’ailleurs présenté un amendement pour réduire ce pouvoir discrétionnaire. Mais la majorité conservatrice l'a défait.

Dès qu’un ministre a davantage de pouvoir discrétionnaire, c’est là où il est proie à des lobbyistes, à des pressions, à toutes sortes d’actions pour l’influencer, et à ce moment-là, c’est là où on pourrait voir des décisions qui dérivent de l’administratif, qui sont de plus en plus politiques , déplore Benoît Bourque.

Le ministre ne s’est toutefois pas laissé convaincre par les arguments de l’opposition.

J’aimerais conserver la discrétion de tenir compte des circonstances imprévues , a lancé le ministre Crossman.

Plus d’informations publiques

Actuellement, l’information publique en ce qui concerne les sites contaminés est très difficile d’accès, même si elle est officiellement publique. Pour obtenir des détails sur un site, par exemple, il faut payer 30 $ de l’heure, afin de couvrir les frais encourus par le travail des fonctionnaires.

Les modifications apportées au programme permettront au public d'accéder gratuitement à davantage de données, mais ce projet de loi ne donnera pas l'accès complet au fichier.

David Coon, chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, souhaiterait un accès plus grand aux informations concernant les sites contaminés.

Il faudra toujours payer 30 $ de l’heure pour obtenir certaines informations, même s’il existe une base de données. Le ministre justifie ces frais à cause d’une grande demande pour ces informations.

David Coon déplore ces frais et réclame au ministre d’accorder un accès gratuit à toutes les données publiques.

On trouve que ça fait pas très transparent, et ça fait pas très ouvert au public.

Un projet de loi bien accueilli

Malgré d’importantes divergences, le projet de loi est somme toutes bien accueilli, tant par les libéraux que les verts.

Ce projet de loi est quand même une amélioration par rapport à ce que c’est maintenant. Toutefois, nous trouvons que ça va pas assez loin, on aimerait qu’il y ait davantage d’ouverture et de transparence, et moins de pouvoir discrétionnaire , précise le député Bourque.