Tergeo : Québec débloque 1 M$ pour empêcher le déversement « d’eau contaminée »

Investissement Québec octroie un financement temporaire de 1 M$ pour sécuriser le site de l’entreprise Tergeo et mettre en place des mesures pour éviter des conséquences environnementales, dont le déversement de millions de litres d’eau contaminée. La situation est maintenant maîtrisée, selon les autorités.

Tergeo, qui s’est placée sous la protection de la loi sur les faillites en septembre dernier, n’avait plus les moyens de gérer les matières contaminées présentes sur son site, selon un document déposé récemment à la cour par Investissement Québec. Ceci constitue un passif environnemental auquel les débitrices [Tergeo] ne peuvent actuellement pas faire face dans les circonstances , précise-t-on.

L’entreprise, qui produisait des lingots de magnésium à sa fonderie de Val-des-Sources en Estrie, générait notamment des déchets dangereux réactifs qui sont entreposés dans des conteneurs maritimes. Des matières contaminées, issues des activités industrielles antérieures à Tergeo, sont également présentes sur le site.

L’impact environnemental advenant un débordement, une dérivation ou un affaissement des bassins pourrait être significatif.

Le plus prioritaire, selon Investissement Québec, était la gestion des bassins de résidus miniers. Il existe un risque imminent de débordement et de déversement important en ce qui concerne les bassins d’eaux (dont l’un contient de l’eau contaminée) , mentionne-t-on dans le document daté du 9 novembre dernier pour autoriser l’emprunt de 1 M$. Cette demande a été acceptée le 10 novembre.

Des bassins de résidus miniers à contrôler

Il existe plusieurs bassins sur le site de Tergeo, dont deux bassins de résidus qui ont été construits il y a plus de 20 ans par l’entreprise Magnola. L’un des bassins servait à entreposer les résidus miniers, dont certaines matières contaminées, issues du processus de fabrication du magnésium.

Ces bassins contiendraient plus de 1,4 milliard de litres d’eau. Le système d’osmose [servant à traiter l’eau] daterait de plus de 20 ans et le plan de sauvegarde n’a pas été à ce jour mis en place , précise-t-on dans le document déposé à la cour.

Les bassins « sous contrôle », affirme le ministère de l’Environnement

Le ministère de l’Environnement a décliné notre demande d’entrevue, mais assure effectuer un suivi rigoureux du site notamment en lien avec les niveaux des différents bassins qui demeurent sous contrôle.

Le ministère est également en contact avec l’entreprise et les différents intervenants gouvernementaux impliqués dans la gestion de ce site afin de s’assurer du respect de ces obligations malgré la possibilité d’une faillite de l’entreprise.

En entrevue à Radio-Canada lundi, le contrôleur nommé par la cour dans ce dossier, Ayman Chaaban de Raymond Chabot, se fait aussi rassurant. Je peux vous affirmer qu’en date d’aujourd’hui, les risques sont contrôlés , affirme l’associé au syndic autorisé en insolvabilité chez Raymond Chabot.

C’était l’urgence quand on a été sur place, lundi dernier, de s’assurer que les bassins sont sous contrôle. En ce moment, les traitements d’osmose sont fonctionnels et les bassins sont sous contrôle.

Les sommes débloquées par Investissement Québec permettront une gestion du site pour les quatre prochaines semaines. C’est certain que si on veut continuer la mise en veilleuse et les mesures conservatoires au-delà de ces quatre semaines, il va probablement falloir avoir plus d’argent , explique M. Chaaban.

Inquiétude à Danville

Ouvrir en mode plein écran Danville puise son eau potable dans la rivière Danville, qui passe tout près du site de Tergeo et se jette ensuite dans la rivière Nicolet. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

La mairesse de Danville, Martine Satre, se montre préoccupée par la situation. La municipalité puise son eau potable dans la rivière Danville, qui passe tout près du site de Tergeo et se jette ensuite dans la rivière Nicolet.

Elle s’inquiète qu’en cas d’éventuel débordement, l’eau contaminée puisse atteindre la rivière et la rendre impropre à la consommation. L'entretien de ces bassins-là est important pour nous dans la mesure où si c'est mal fait ou pas fait, c'est notre approvisionnement en eau qui peut être corrompu , souligne-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Danville, Martine Satre. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Elle espère que les responsables du site informeront sa municipalité de l’évolution de la situation. On ne devrait pas s'inquiéter des entreprises qui s'installent dans la municipalité à côté de chez nous, mentionne-t-elle. Dans la mesure où si cette industrie a le droit de s'établir, c'est qu'elle remplit les conditions [exigences du gouvernement.]

La rivière sous la loupe

Radio-Canada a par ailleurs appris grâce à une demande d’accès à des documents que des programmes de suivi ont permis de constater des dépassements à certains critères de la qualité de l’eau souterraine située à proximité des bassins de résidus miniers.

Le dernier rapport que Radio-Canada a pu consulter est celui de 2021. La concentration en chlorure est plus élevée que la limite prévue dans la réglementation provinciale.

L’organisme de bassin versant COPERNIC a par ailleurs lancé récemment une campagne d’échantillonnage de l’eau pour déceler la présence de contaminants qui pourraient provenir du site minier et s’écouler jusqu’à la prise d’eau. Les données ne sont pas encore disponibles.

Leur directeur général, Rémi Gaudreau, se dit rassuré par la prise en charge par le gouvernement du dossier. On est inquiet, mais en même temps, on est content d'apprendre qu’il y a des fonds qui ont été débloqués pour faire des gestes assez urgents , souligne-t-il.