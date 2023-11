L'enquête du coroner sur la mort de Soleiman Faqiri s'est ouverte lundi à Toronto avec deux mystères qu'un jury devra élucider sept ans après le décès de l'Ontarien de 30 ans à la prison provinciale de Lindsay. Pourquoi Soleiman Faqiri a-t-il été envoyé en prison plutôt qu'à l'hôpital alors qu'il souffrait de schizophrénie? Pourquoi a-t-il été ramené de force des douches vers sa cellule au Centre correctionnel du Centre-Est?

D'entrée de jeu, l'avocat du ministère public, Prabhu Rajan, avertit la famille du défunt et le jury que la vidéo qui a capté le retour de Soleiman Faqiri à sa cellule est choquante. Certaines preuves seront difficiles à supporter , prévient-il.

Me Rajan ajoute que personne n'est toutefois à blâmer relativement à la mort de Soleiman Faqiri, qui avait quitté l'Afghanistan avec sa famille à l'âge de 7 ans pour le Canada en 1993.

Arguments d'ouverture

Me Rajan affirme que Soleiman n'aurait pas dû mourir en prison. Il n'aurait pas dû être envoyé en détention de toute façon , poursuit-il.

L'avocat explique que Soleiman Faqiri était schizophrène et bipolaire, mais qu'il n'était pas violent s'il prenait ses médicaments comme convenu.

Il ajoute qu'il avait souvent été placé en détention en vertu de la Loi sur la santé mentale de l’Ontario après avoir été diagnostiqué durant ses études à l'Université de Waterloo qu'il n'a jamais terminées.

Ce n'est pas la première fois que le Centre correctionnel du Centre-Est de Lindsay, en Ontario, fait l'objet d'une enquête du coroner.

Me Rajan assure que le jeune homme était en mesure de contrôler ses symptômes grâce à ses médicaments.

Soleiman aurait dû être envoyé dans un établissement psychiatrique , dit-il en ajoutant qu'il peut être hostile , agressif et violent sans ses médicaments.

Me Rajan explique que Soleiman Faqiri a été arrêté le 4 décembre 2016 par la Police régionale de Durham après qu'il eût prétendument attaqué un voisin alors qu'il était en crise.

Il est alors à nouveau entré dans le système judiciaire.

Selon l'avocat, Soleiman Faqiri a été envoyé au Centre correctionnel du Centre-Est. Tous savaient pourtant qu'il était malade, mais il a été détenu durant 11 jours sans voir un psychiatre , précise-t-il.

Un jury du coroner devra décider si la mort de Soleiman Faqiri au Centre correctionnel du Centre-Est est un homicide, un suicide, une mort accidentelle, naturelle ou indéterminée.

Me Rajan précise que l'individu a attendu 7 jours avant d'obtenir une audience spéciale pour qu'un juge accepte de le soumettre à une évaluation psychiatrique dans le cadre de son audience sur le cautionnement.

Soleiman n'obtiendra jamais une telle audience , souligne l'avocat du ministère public.

Me Rajan refuse toutefois de dire si l'individu aurait dû être libéré sous caution à l'époque.

Il était accusé d'un crime grave, mais tout accusé atteint d'un problème de santé mentale doit être traité comme ses semblables dans la société , rappelle-t-il.

Exposé conjoint des faits

Me Rajan explique que le matin du 15 décembre 2016, jour de sa mort, Soleiman avait souillé sa tenue de prisonnier d'urine et d'excréments.

La direction de l'établissement avait refusé qu'il rencontre un membre de sa famille.

Le personnel carcéral n'était pas qualifié pour évaluer son état de santé et il n'avait pas à l'être non plus , dit-il.

La cellule de Soleiman Faqiri était dans l'une des ailes de la prison réservées au confinement des prisonniers.

Me Rajan ajoute que Soleiman Faqiri avait été conduit aux douches en début d'après-midi. Il y faisait froid, parce qu'une porte donnant sur la cour avait été laissée ouverte.

Des agents correctionnels ont alors émis des craintes, lorsqu'il a commencé à les éclabousser avec de l'eau et du shampooing.

L'avocat souligne que les gardiens ont pensé à recourir à l'équipe d'intervention en cas de crise de la prison, mais que cette idée a vite été écartée, parce que la direction croyait que ça ne ferait qu'exacerber le comportement du prisonnier.

Le Centre correctionnel du Centre-Est est situé près de l'hôpital Ross Memorial de Kawartha Lakes.

Il a été suggéré à la place de conduire calmement Soleiman Faqiri dans sa cellule, les menottes aux poignets, en lui promettant un repas et la copie d'un coran.

La direction, l'infirmerie et les gardiens étaient en conflit et ne s'entendaient pas sur les procédures , poursuit Me Rajan.

L'avocat souligne que les choses se sont envenimées dans le couloir de la cellule de Soleiman Faqiri, lorsque le prévenu a commencé à cracher sur les 5 gardiens qui l'escortaient.

Il a été aspergé de poivre de Cayenne, parce que les agents craignaient qu'il ne les morde. Une caméra de surveillance a capté toute la scène.

La famille Faqiri, qui a toujours parlé de négligence dans cette affaire, attend cette enquête depuis 7 ans. On s'attend à ce que le ministère public lise une déclaration en son nom vendredi.

Une fois dans la cellule, les agents ont continué à lutter avec le détenu, mais hors du champ de vision de la caméra.

On ignore ce qui s'est passé exactement au cours des 10 minutes suivantes , souligne Me Rajan.

L'avocat ajoute que selon l'exposé conjoint des faits, Soleiman est resté sur le ventre sur le plancher de sa cellule, menottes aux poignets et aux chevilles, un masque sur la bouche pour l'empêcher de cracher.

Le poivre n'avait pas été essuyé de son visage , conclut Me Rajan.

Verdict et recommandations

En 2021, le médecin légiste en chef de l’Ontario, le Dr Michael Pollanen, avait conclu que Soleiman Faqiri avait succombé à ses blessures après avoir été restreint de force au sol, frappé derrière la tête et aspergé de poivre de Cayenne.

Yusuf Faqiri s'est battu pendant sept ans pour obtenir des réponses de la part de la province au sujet de la mort de son frère Soleiman en prison.

Plusieurs parties sont représentées dans ces audiences virtuelles, dont le ministère du Solliciteur général de l'Ontario et le SEFPO qui représente les gardiens syndiqués de Lindsay.

Outre leur verdict, les cinq jurés auront la possibilité d'émettre des recommandations pour éviter pareille tragédie dans l'avenir.

Les Faqiri poursuivent d'ailleurs pour la somme de 14,3 millions de dollars le Service correctionnel de l'Ontario, l'ancien surintendant de la prison de Lindsay et sept gardiens pour usage excessif de la force.