En pleine pandémie de COVID-19, une infirmière aurait profité de ses quarts de travail dans des pharmacies Costco pour inscrire de fausses informations au Registre de vaccination du Québec, menant à l'émission de passeports vaccinaux illégaux.

Marie-Lyne Alexandre Blais a comparu la semaine dernière au palais de justice de Québec pour faire face à des accusations criminelles de fabrication de faux document et d'utilisation frauduleuse d'ordinateur.

L'infirmière de 41 ans travaillait pour le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSS ) de Chaudière-Appalaches lorsqu'elle a participé à l'effort de vaccination contre la COVID-19, dans les pharmacies Costco de Sainte-Foy et Lévis.

L'infirmière du CIUSSS de Chaudière-Appalaches aurait entré les fausses données alors qu'elle travaillait à temps partiel chez Costco, comme vaccinatrice.

À la suite d'une dénonciation à l'Unité permanente anticorruption ( UPAC ), le corps de police a déclenché une enquête.

Radio-Canada a obtenu la demande d'ordonnance de communication préparée par l' UPAC afin d'avoir accès aux données du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le document judiciaire détaille comment l'infirmière s'y serait prise pour permettre à sept personnes, dont elle-même, d'obtenir frauduleusement une preuve de vaccination.

Les allégations contenues dans ce document restent à prouver à la Cour. On peut y lire qu'un vérificateur a remarqué des anomalies dans certaines entrées au Registre, concernant des personnes qui auraient été vaccinées au Centre de foire de Québec.

L'infirmière aurait indiqué que des personnes avaient été vaccinées au Centre de foire, alors qu'aucun rendez-vous n'y avait été pris à leur nom.

Les informations inscrites avec le code d'employé de l'accusée indiquent des vaccinations réalisées par des infirmières inactives ou encore se trouvant dans d'autres régions administratives, comme l'Abitibi.

Les vaccinés qui proviendraient pour la plupart de la même famille n'avaient pris aucun rendez-vous sur le portail Clic Santé. Les inscriptions de leurs vaccins auraient été faites dans les Costco, au mois de novembre 2021, alors que Marie-Lyne Alexandre Blais y travaillait.

Autovaccination

L'infirmière qui pratique aussi sous le nom de Marie-Lyne Blais avait quant à elle reçu deux doses qui semblent conformes , indique l'enquêteur de l' UPAC dans le document judiciaire.

Pour la troisième dose, toutefois, elle se serait vaccinée elle-même, écrit le sergent-détective Pierre Larochelle.

La pharmacienne-gérante du Costco a souligné au policier que l'autovaccination était une pratique peu courante .

Dans sa demande d'ordonnance, l'enquêteur conclut que l'infirmière a utilisé son accès au Système d'information pour la protection des maladies infectieuses pour y inscrire de fausses informations qui ont permis éventuellement de créer de fausses preuves vaccinales .

Non coupable

Après avoir comparu seule, Marie-Lyne Alexandre Blais a mandaté une avocate pour la représenter pour la suite des procédures.

Me Audrey Couture a indiqué à Radio-Canada que sa cliente ne voulait pas faire de déclaration pour le moment. L'avocate doit encore prendre connaissance de la preuve et l'évaluer, mais elle a fait savoir que madame Alexandre Blais conteste les accusations et souhaite plaider non coupable.

Le dossier revendra à la Cour au mois de janvier.

Toujours infirmière

Le nom de Marie-Lyne Alexandre Blais apparait toujours au tableau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. La résidente de Saint-Henri, près de Lévis, y est inscrite depuis mai 2008.