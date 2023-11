Une première pour le hockey collégial féminin au Centre Vidéotron

Le hockey collégial féminin bénéficiera d’une vitrine historique le 3 février prochain, au Centre Vidéotron. À l’invitation des Remparts, les Titans de Limoilou affronteront les Cougars de Champlain-Lennoxville devant des milliers de spectateurs tout de suite après un match des diables rouges.

C’est immense. C’est le gros véhicule publicitaire des Remparts qui vient faire notre promotion auprès des partisans de l’équipe qui sont tellement fidèles depuis des années , se réjouit l'entraîneur-chef des Titans, Pascal Dufresne.

L’idée du programme double, une première dans la LHJMQ , est venue de la part de parents de joueuses des Titans qui en ont parlé à des membres de la direction des Remparts, cet été. Les deux organisations ont ensuite travaillé pour en faire une réalité.

Ouvrir en mode plein écran Les joueuses des Titans pourront faire l'expérience du Centre Vidéotron et des encouragements de milliers de partisans. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Initialement prévu en novembre, le match de saison régulière entre Limoilou et Lennoxville se tiendra en soirée, le 3 février, après le match de 16 h entre les Remparts et le Drakkar de Baie-Comeau. Les partisans n’auront à se procurer qu’un billet pour les deux matchs.

Un nouveau public à gagner

Quand on a annoncé aux filles que c’était officiel, elles étaient super excitées , relate Pascal Dufresne. Certaines de ses joueuses ont eu la chance de fouler la glace du Centre Vidéotron avec une équipe étoile féminine au Tournoi pee-wee de Québec, il y a quelques années, mais le match de cet hiver sera encore plus spécial.

D’autant plus que son équipe et celle de Champlain-Lennoxville sont de grandes rivales qui risquent fort de se disputer le championnat de la saison régulière. À cette date-là, le match va avoir un effet majeur sur le championnat de la saison , assure l’entraîneur.

Ouvrir en mode plein écran Pascal Dufresne est l'entraîneur-chef de longue date des Titans de Limoilou. Photo : Radio-Canada

Ce que je trouve intéressant, c’est que c’est le même groupe d’âge. Il y a une différence de calibre entre un gars et une fille à cet âge-là, mais ce jour-là, ce sera vraiment les meilleurs des meilleurs aux niveaux masculin et féminin. On espère développer un nouveau créneau de gens qui vont apprécier le hockey féminin.

Une suite logique pour les Remparts

Pour les Remparts, la démarche est une suite logique des récents efforts de promotion du hockey féminin. L’organisation distribue annuellement des bourses d’études aux joueuses des Titans.

Les Remparts sont heureux d’être associés à un événement qui donnera l’occasion aux amateurs de montrer leur soutien au hockey féminin, qui prend de plus en plus d’ampleur dans la grande région de Québec et ailleurs au Québec , a réagi l'organisation par communiqué de presse.

Ouvrir en mode plein écran Les Remparts sont la seule équipe de la LHJMQ à miser sur une femme, la directrice générale adjointe Nicole Bouchard, dans un rôle de direction hockey. Photo : Radio-Canada / Kathleen Lavoie

Après la foule record attirée par l’équipe de rugby du Rouge et Or au championnat canadien de rugby, Pascal Dufresne a aussi l’impression que le sport féminin a le vent dans les voiles dans la région. L'entraîneur-chef des Titans rappelle toutefois l’absence de débouchés universitaires, à Québec, pour les joueuses de Limoilou.