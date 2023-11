Grève du Front commun : un camp de jour à Roquemaure pour accueillir les enfants

En prévision de la grève du Front commun et de la fermeture des écoles, la municipalité de Roquemaure ouvre son camp de jour pour accueillir les enfants mardi, mercredi et jeudi.

Les parents n'ayant pas beaucoup d'options pour ces trois journées de débrayage pourront inscrire leurs enfants. La municipalité de l'Abitibi-Ouest offre 10 places au coût de 20 $ par jour par enfant.

Des citoyens nous ont interpellés et c'est aussi une idée de la municipalité , souligne France Pelletier, directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité de Roquemaure.

De formation, je suis enseignante et aussi chargée de cours à l'UQAT; je forme les futures enseignantes en éducation. Leurs conditions de travail, c'est donc quelque chose qui nous tient à coeur. C'est une façon de faire notre petite part de débloquer des budgets pour offrir ce service aux parents , mentionne-t-elle.

France Pelletier, directrice générale de la municipalité de Roquemaure. (Photo d'archives)

Une solution trouvée dans les 24 heures

C'est la municipalité qui va payer les salaires des éducatrices et cette offre aux parents pourrait possiblement être prolongée si la mobilisation du Front commun se poursuit.

C'est ainsi pour cette fois-ci, étant donné qu'on s'est organisés dans les dernières 24 heures pour trouver une solution satisfaisante, signale Mme Pelletier. C'est sûr que c'est peu, 10 places, mais on a un ratio à respecter avec le nombre d'animatrices que nous avons. Peut-être que si le front commun retourne en grève, s'il y a d'autres mobilisations, on pourra revoir notre stratégie et voir comment on peut les aider , raconte-t-elle.

Rappelons que Québec a nommé un conciliateur pour faciliter les négociations avec les syndicats du secteur public.

À moins d’un revirement de dernière minute, les syndiqués du Front commun vont entreprendre, dès demain [mardi], une grève de trois jours, entraînant notamment la fermeture des écoles.

(Avec la collaboration de Boualem Hadjouti)