Le nouveau budget de Trois-Rivières pourrait prévoir une nouvelle « taxe piscine » de 50 $ pour les ménages qui en possèdent une. Le conseiller municipal du district de Pointe-du-Lac, François Bélisle, s'oppose à cette mesure sous prétexte qu’il ne s’agit pas réellement d'écofiscalité telle que le maire le prétend.

L’écofiscalité par définition, c'est une taxe [qu’on utilise] pour changer les comportements affirme-t-il.

Disons la vérité, c’est une source de revenus additionnels pour la ville

Cette taxe pourrait engendrer 700 000 $ de revenus supplémentaires à la Ville.

Selon lui, si la Ville a réellement besoin de revenus supplémentaires, elle devrait plutôt augmenter les taxes de l’ensemble des résidents et non d’un certain groupe.

« Les gens qui ont des piscines, il ne faut pas les voir comme des gens qui habitent sur le bord du fleuve avec des piscines creusées, ce n'est pas toujours ça. »

D’après le conseiller municipal, les piscines résidentielles permettent de réduire le nombre de personnes dans celles publiques, d’autant plus que la ville de Trois-Rivières n’en compte pas beaucoup.

Une taxe raisonnable selon Lamarche

Selon le maire Jean Lamarche, il est important d’être conscient du coût de l’utilisation de l’eau potable, c’est précieux , dit-il.

Il estime par ailleurs qu’une taxe de 50 $ est raisonnable. De nombreuses villes au Québec ont une taxe similaire en ce moment, allant de 40 à 75 $.

C’est le principe d’utilisateur-payeur dont on essaie de se rapprocher.

La taxe serait appliquée de manière uniforme, peu importe la grandeur de la piscine.

Des résidents mitigés

Plusieurs résidents de Trois-Rivières, qui possèdent également une piscine, se sont dit en désaccord avec cette nouvelle taxe.

Selon Louis Levasseur, un résident de Trois-Rivières-Ouest, il s’agit d’une autre manière pour la Ville de ramasser des sous sur le dos de ses citoyens . Il évoque d’ailleurs la vente à perte de l’immeuble de la caisse Desjardins par la ville.

Un autre résident s’est pour sa part dit entièrement d’accord avec cette mesure.

Si on a les moyens d’avoir une piscine, je pense qu’on est capable de payer une petite surtaxe. Il faut que quelqu’un paie quelque part et on a beau dire le gouvernement, le gouvernement c’est nous.

Des citoyens auraient aussi approché François Bélisle pour témoigner leur désaccord, en justifiant que d’autres activités utilisent aussi beaucoup d’eau potable, comme arroser son jardin ou sa pelouse.

Les élus devront se prononcer sur le budget le 15 décembre prochain. François Bélisle considère demander un vote. Le budget dans sa forme actuelle prévoit une augmentation de 4,72 % du compte de taxes municipales.

D'après des entrevues réalisées à l'émission Toujours le matin

Avec les informations d'Edouard Dubois