Prêt à mourir pour obtenir sa carte de la RAMQ avec son véritable marqueur de sexe

Depuis près de trois ans, Alexe Frédéric tente d'obtenir une carte de la RAMQ avec le marqueur de sexe « X », sans succès. Cette personne non binaire dit être prête à cesser de s'alimenter tant que l'assurance n'aura pas accédé à sa requête.

Personne non binaire : personne dont l'identité de genre se situe hors de la classification binaire masculin ou féminin.

Mon testament est notarié, le ménage chez nous est fait, tout le monde est au courant. Je vais faire ce qu'il faut, je ne repars pas d'ici les mains vides , raconte Alexe Frédéric Migneault, qui vient exprès de Montréal.

C'est une quatrième grève de la faim pour Alexe Frédéric qui estime avoir épuisé tous les recours pour se faire entendre. Présent sur ses documents d'état civil depuis janvier 2023, le marqueur de sexe « X » n'est pas encore utilisé dans bien des institutions et des ministères, ce qui représente un frein à l'accès aux soins de santé, déplore Alexe Frédéric.

Ça met un paquet de barrières administratives et même humaines entre moi, puis les spécialistes, les médecins que j'ai besoin de consulter , indique Alexe Frédéric, qui affirme devoir débourser d'importantes sommes en soins médicaux depuis qu'iel a renoncé à utiliser sa carte d'assurance maladie.

Le pronom iel, formé à partir des pronoms il et elle, est employé dans ce texte afin de refléter l’identité de genre de Alexe Frédéric Migneault. Les accords des adjectifs et des participes passés sont au masculin selon les préférences exprimées par Alexe Frédéric Migneault.

Écoeurantite aiguë

Alexe Frédéric Migneault croit que sa situation démontre un manque de considération envers la communauté non binaire et une incompréhension de ses besoins. Ils [la RAMQ, NDLR] nous traitent comme si on était des extraterrestres.

C'est tellement arrogant de leur part de penser qu'ils savent de quels soins j'ai besoin. Moi, je suis là pour obtenir les soins, faque j'espère qu'ils vont faire leur travail.

À la suite de ses tentatives répétées, iel a fini par obtenir de la part de la RAMQ un document temporaire appelé TT-19 qui confirme simplement son inscription à l'assurance maladie québécoise sans changer le marqueur de sexe. En fin de compte, cela crée des erreurs dans le système de traitement des demandes et entraine des blocages administratifs, selon Alexe Frédéric Migneault.

Iel croit fermement à l'importance de son geste et reste optimiste. Le projet de loi qui nous a permis d'obtenir le X ne nous a pas été donné en cadeau, on a été en cours pour ça. La Cour supérieure a dit que la situation actuelle nous cause de la détresse et des problèmes inutiles et injustes.

Au gouvernement, un comité interministériel travaille depuis des mois afin de produire des orientations qui permettront aux ministères et aux organismes de bien gérer les changements liés au marqueur X.