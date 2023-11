Retour en cour pour Lisette Hautcoeur accusée de meurtre

La femme a été arrêtée pour le meurtre de Richard Allard, 64 ans, retrouvé mort chez lui le 16 juillet 2022 à Chandler. L’enquête préliminaire a débuté lundi au palais de justice de Percé.

Une ordonnance de non-publication empêche de dévoiler des détails ou de révéler l'identité des témoins appelés à la barre durant cette enquête préliminaire.

Rappelons que dès le départ, la mort de Richard Allard avait été considérée comme suspecte et le Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec avait alors ouvert une enquête menant à l'arrestation de l'accusée près d'un mois après les événements.

La Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP) compte appeler une dizaine de témoins à la barre pour démontrer, au juge Jules Berthelot, la pertinence de tenir un procès.

Aujourd'hui, c'est le début de l'enquête préliminaire, c'est prévu pour deux semaines et l'enquête préliminaire, en termes clairs, c'est l'étape qui permet au juge de déterminer la suffisance de la preuve pour justifier un renvoi en procès, donc c'est ce qu'on fait au courant des deux prochaines semaines , explique la procureure aux poursuites criminelles et pénales Émilie Landry-Therriault.

L’avocate de la défense, Véronique Talbot, n’a pas voulu accorder d’entrevue aux médias lors de cette première journée d’audience.

L’accusée peut encore éviter un procès devant juge ou devant juge et jury. La Couronne estime par ailleurs avoir une preuve suffisante pour justifier un procès.

Ouvrir en mode plein écran La procureure aux poursuites criminelles et pénales, Émilie Landry-Therriault, estime que la preuve est suffisante pour tenir un procès considérant l'importance des accusations de meurtre au deuxième degré. Photo : Radio-Canada

Oui, techniquement, ce sera au juge de déterminer la suffisance de la preuve pour un renvoi à procès, mais on a déposé des accusations de meurtre au deuxième degré contre Lisette Hautcoeur et on estime qu’on a une preuve suffisante pour un procès , conclut la procureure de la Couronne Émilie Landry-Therriault.

Si elle est reconnue coupable, Lisette Hautcoeur s'expose à une peine d'emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération après dix ans.