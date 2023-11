Le groupe de punk californien NOFX sera de passage pour une dernière fois à Montréal – et au Québec – l'été prochain à l'occasion de son ultime tournée. Evenko a annoncé lundi que le quatuor donnerait deux concerts extérieurs au Parc olympique les 24 et 25 août prochains. Il sera également de passage à Edmonton les 10 et 11 août.

Il s'agira de leurs derniers spectacles à jamais en sol québécois, précise le promoteur dans un communiqué.

La formation composée du chanteur et bassiste Fat Mike, des guitaristes Eric Melvin et El Hefe et du batteur Erik Smelly Sandin a amorcé en avril dernier son Final Tour, qui prévoit des arrêts dans 40 villes un peu partout dans le monde.

Véritable vétéran de la scène punk, NOFX est apparu dans le paysage musical en 1983 à Los Angeles. Depuis, le groupe réputé pour ses excès sur scène a vendu plus de 6 millions de disque.

Deux soirs, 80 chansons

Evenko indique que, pour chacune des représentations, NOFX interprétera 40 chansons, incluant des albums complets et des chansons plus obscures de leur répertoire. Comme Metallica l’avait fait l’été dernier au Stade olympique, le groupe prévoit chaque soir un programme différent afin d'offrir deux prestations uniques à ses admirateurs et admiratrices.

Nous avons donné plus de 2000 spectacles dans 33 pays, dans plus de 300 villes, et [...] on est un peu fatigués. Une chose dont je suis certain, c'est que ce sera la tournée la plus émotionnelle, déchirante et fantastique de notre carrière , affirme Fat Mike par voie de communiqué.

La tournée NOFX Final Tour doit s'arrêter en Australie, en Europe et en Amérique du Nord au cours de la prochaine année.