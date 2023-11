Une entreprise albertaine veut révolutionner la géothermie ici et dans le monde

Après avoir attiré l’intérêt d’investisseurs européens, américains et japonais, l’entreprise de géothermie fondée à Calgary, Eavor, a reçu le premier financement du Fonds de croissance du Canada au pays. Sa solution semble allier les avantages du solaire et l’éolien sans les inconvénients, mais le test ultime est encore en cours.

Le projet pilote d’Eavor se situe au bout d’une route de gravier, en pleine campagne albertaine à environ 200 km au nord-ouest de Calgary. L'ensemble de cabanons ne donne pas l’impression d’assister à une révolution, mais selon l’ingénieur en chef responsable du développement, Chris Cheng, la magie s’opère sous terre.

[Le projet pilote] fonctionne depuis décembre 2019, donc à peu près quatre ans sans accroc et selon nos prévisions , dit-il.

Le projet pilote d'Eavor mis en place en 2019 visait à prouver le succès de la technologie. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

La promesse d’une énergie propre et continue

La géothermie traditionnelle en profondeur cherche des aquifers ou crée cette eau par stimulation hydraulique dans des roches perméables chaudes. La technologie d’Eavor n’a pas besoin de géologie particulière puisqu’elle se base sur la chaleur de la Terre. La Terre est chaude partout sous nos pieds tant qu’on creuse assez profondément , explique Chris Cheng.

Eavor compare sa technologie à un radiateur. Dans ce projet pilote, par exemple, un circuit a été creusé à 2,5 km de profondeur. Comme l’eau froide est plus lourde, elle pousse naturellement l’eau chaude vers la surface où la chaleur peut être récupérée soit pour du chauffage soit pour de la production d’électricité.

Le projet pilote est un circuit fermé simple qui permet de récolter la chaleur de la roche à une profondeur de 2,5 km. Photo : Eavor

Le circuit fermé fonctionne sans ajout d'eau ni pompe, ce qui veut dire sans perte d'énergie.

En enlevant le besoin d’une pompe et le risque d’exploration géologique, nous sommes beaucoup plus bancables, plus prévisibles et donc plus faciles à financer , souligne l’ingénieur.

Multiplication de projets

Dans la dernière année, l’argent a d’ailleurs afflué. L’entreprise a reçu 135 millions $ du Fonds européen pour l’innovation. Les entreprises BP Ventures, Chevron, Microsoft, la japonaise Chubu Electric Power participent au financement des projets d’Eavor.

Un contrat vient d’être signé pour alimenter en énergie propre la base militaire de San Antonio au Texas.

En octobre, l’entreprise a également reçu 90 millions $ du Fonds pour la croissance du Canada.

L'ingénieur d'Eavor, Chris Cheng, explique la technologie à un groupe potentiel d'investisseurs asiatiques en visite au projet pilote d'Eavor. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Au total, un demi-milliard de dollars a été récolté depuis les débuts de l’entreprise et le fondateur John Redfern est convaincu que ce n’est que le début.

Le projet pilote a en effet réussi à prouver que la technologie fonctionne comme prévu, mais elle doit encore être appliquée à grande échelle. C’est ce qu’Eavor fait en ce moment en Allemagne.

L’entreprise y fore des puits à 4,5 km de profondeur avec pour objectif de chauffer jusqu’à 20 000 maisons.

[Le projet en Allemagne] est transformationnel. D’ici la fin de l’année prochaine, nous devrions pouvoir produire de l’électricité de ce site. Ce sera le jalon qui va déclencher une avalanche d’argent et de clients.

La professeure agrégée à la faculté de l’Environnement et de l’Énergie de l’Université de Calgary Sara Hastings-Simon n’est pas étonnée par cet élan d’intérêt pour la géothermie.

En plus des avancées technologiques, elle souligne que le coût est de moins en moins un frein pour des projets comme ceux d’Eavor parce que contrairement au solaire et à l’éolien, l’énergie produite n’est pas intermittente.

Dans la première phase de décarbonation, la fiabilité des ressources faibles en carbone n’est pas très importante parce que vous avez déjà d’autres ressources sur votre réseau qui peuvent amener cet équilibre , explique-t-elle. Mais nous sommes maintenant au point où nous pensons à la prochaine tranche de décarbonation.

Les énergies solaires et éoliennes sont beaucoup moins coûteuses que ce qu'Eavor propose, mais leur production n'est pas continue. Photo : Radio-Canada

Techniquement, ça peut marcher, c'est une bonne technologie , estime le professeur titulaire à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) Jasmin Raymond. Où est l'inconnu? Je dirais que c'est sur la rentabilité.

Selon le professeur, la géothermie en circuit fermé produit moins d'énergie que la géothermie conventionnelle. Les coûts de forage sont plus élevés puisque Eavor fore de nombreux puits horizontaux à des kilomètres de la surface. On peut l'installer un peu partout, ça a certains avantages, mais les coûts seront certainement beaucoup plus importants que la géothermie hydrothermale conventionnelle.

Est-ce que le coût est compétitif dans le marché nord-américain de l'énergie? Ce n'est pas évident à évaluer.

L’Europe avant le Canada

Le fondateur d’Eavor, John Redfern, ne nie d’ailleurs pas que sa technologie est coûteuse. Le projet en Allemagne est estimé à 570 millions $.

Les retours sur investissement vont être faibles pour l’énergie générée, mais ils vont être énormes en termes d’avancées technologiques. [...] et à la fin, nos coûts vont diminuer.

Le fondateur d'Eavor, John Redfern, est fier des progrès accomplis depuis la création de l'entreprise il y a six ans, mais il est impatient de voir la technologie utilisée à grande échelle. Photo : Radio-Canada / Nick Brizuela

C’est pourquoi l’entreprise se concentre d’abord sur des projets où elle peut être la plus concurrentielle.

L’idée originale était la transition énergétique, mais ce qui nous a propulsés dans le marché, c’est la question de la sécurité énergétique.

En Europe, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a mis de l’avant le besoin pour de nombreux pays européens de produire leur propre source d’énergie.

Au Canada, l’entreprise voit des possibilités d'application de sa technologie pour le chauffage urbain à Toronto et Vancouver et pour les industries dans le Grand Nord.

Des annonces ne devraient pas tarder, selon John Redfern.