Les foyers au bois décoratifs ou d’ambiance seront interdits à Québec

La Ville de Québec compte donner un tour de vis supplémentaire à sa réglementation sur la qualité de l’air en interdisant les foyers au bois décoratifs ou d’ambiance sur son territoire.

L’administration Marchand a annoncé lundi qu’elle soumettra au conseil municipal de mardi l’adoption du Règlement sur les appareils à combustible solide (R.V.Q. 3225).

Celui-ci prévoit d’interdire l’installation des foyers au bois décoratifs ou d’ambiance dès le 1er janvier prochain. Leur utilisation ne sera plus permise à compter du 1er septembre 2030.

Effets sur la santé

Ces foyers seront dorénavant considérés comme des appareils de chauffage à combustible solide non certifiés étant donné qu’ils émettent autant de particules fines qu’un foyer de maçonnerie ouvert.

Le chauffage au bois et l’utilisation des foyers au bois décoratifs ou d’ambiance contribuent de façon importante à l’émission de particules fines nocives pour la santé , affirme par voie de communiqué la vice-présidente du comité exécutif responsable de l’environnement à la Ville de Québec, Marie-Josée Asselin.

Ouvrir en mode plein écran Depuis le 1er septembre 2009, tous les appareils neufs de chauffage au bois vendus au Québec sont certifiés. (Photo d'archives) Photo : iStock

Les foyers au bois décoratifs ou d’ambiance et les foyers de maçonnerie sont à présent admissibles à l’aide financière, tout comme les poêles et foyers de première génération.

Les propriétaires pourront obtenir un remboursement allant jusqu’à 90 % du coût d’achat d’un nouvel appareil de chauffage certifié fonctionnant au bois ou aux granules, et ce, pour un montant maximum de 1000 $.

Ceux qui souhaitent uniquement procéder au retrait de leur foyer auront droit à une subvention de 100 $.

Espace d'échanges

La Ville de Québec annonce également la création d’une commission consultative sur la qualité de l’air à laquelle siégeront des élus et des citoyens.

Elle regroupera les différents acteurs possédant une expertise ou exerçant une influence relative aux sources de pollution et aux solutions pour les contrôler .

La Commission [...] servira d’espace d’échanges entre les actuels comités environnementaux et de convergences des diverses initiatives et plans d’action , précise la Municipalité.

Ouvrir en mode plein écran Le chauffage au bois est responsable de la plupart des épisodes de smogs qui surviennent en hiver à Québec. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Cimon Leblanc

Elle annonce enfin la publication imminente, sur son site Internet, d’un indicateur de la qualité de l’air sur son territoire, une initiative développée en collaboration avec le Port de Québec et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Les citoyens pourront ainsi prendre connaissance de données sur les concentrations de quatre substances d’intérêt, d’abord les particules fines et le dioxyde d’azote considérés par les experts comme les deux contaminants prioritaires à surveiller et à atténuer considérant leurs effets sur la santé, et ensuite le nickel et les particules en suspension totales , indique la Ville de Québec.

Elle ajoute que l’information sera rendue disponible sur son site six mois après la collecte des données. L’indicateur sur la qualité de l’air sera mis à jour quatre fois par année.

Avec la collaboration de Louis-Philippe Arsenault