À la veille du débrayage du Front commun, des parents s’organisent

À la veille du débrayage dans le secteur public, les parents sont en mode solutions à Sherbrooke. Mardi, mercredi et jeudi, les écoles et les transporteurs scolaires seront fermés. La conciliation travail-famille risque de se compliquer.

Des parents seront certainement en télétravail pour rester près des tout-petits. D'autres ont dit avoir fait appel aux grands-parents.

Les camps de jour, habituellement ouverts pendant l'été, ont offert leurs services. Or, les places se sont remplies en quelques heures seulement. Les ressources demeurent donc limitées pour les familles cette semaine.

Les parents rencontrés lundi matin disent appuyer le personnel scolaire malgré les acrobaties que génère le débrayage.

Ce dont j'ai peur, c'est que ça s'éternise. Ça, je trouverais ça bien plate. Dans mon cas, ce ne serait pas si pire, je travaille de la maison. Par contre, pour plusieurs parents, je trouverais ça épouvantable si ça s'éternisait , lance Daniel Vachon.

On parle de possibilités d'ajouter des jours au calendrier , ajoute Audrey Mercier, mère d'un élève de l'école Carillon. Si on veut faire venir des gens et les garder dans leur profession, personnellement, je crois vraiment qu'on doit considérer leurs revendications , dit-elle.

Des étudiants inquiets pour leur session

Les préoccupations au Cégep de Sherbrooke sont différentes. Les étudiants du collégial s'inquiètent de voir leur session se prolonger. Des stages approchent notamment pour les étudiants inscrits dans un programme de formation technique. Et la matière se condense avec l'arrivée du temps des fêtes.

Les étudiants croisés à l'entrée du Cégep de Sherbrooke lundi matin espèrent un dénouement rapide.

Je trouve ça quand même un peu stressant. C'est sûr que j'espère que ça ne va pas se prolonger , confie l'étudiante en musique Catherine Jacques.

Kelly-Anne Ethier, étudiante en soins infirmiers, doit retourner dans sa famille pour les vacances, à l'extérieur de l'Estrie. Si on reprend des cours plus tard, on manquera beaucoup de temps avec notre famille. En même temps, on comprend pourquoi ils le font, et c'est correct de le faire , souligne-t-elle.

On se rend compte que c'est nos futures conditions de travail. On comprend pourquoi ils font ça , ajoute son amie, Carolanne Mailloux, étudiante en technique d'éducation spécialisée.

Un conciliateur nommé

Québec a nommé un conciliateur dans la présente négociation, à la suite d'une demande formulée par le Front commun. Ce conciliateur tentera de rapprocher les partis.

Le Front commun sera en grève dès mardi. La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) s'ajouteront en cours de route.

À Sherbrooke, tous les syndicats se regrouperont devant le pavillon administratif du Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke, en plus de plusieurs autres sites de piquetage. Une chaîne humaine est prévue mercredi sur le boulevard de Portland, et une grande marche le lendemain, vers le centre-ville.

Avec les informations de Brigitte Marcoux