Activités, gardiennage et options de rechange pour parents en temps de grève

Des entreprises proposent des services de gardiennage et d'aide aux enfants qui seront touchés par les différentes grèves des services publics qui s'enclencheront cette semaine.

De nombreux centres de services scolaires du Québec ont annoncé la fermeture de leurs écoles et leurs services de garde dès mardi jusqu'à vendredi en raison des différents débrayages annoncés dans le secteur de l'éducation.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs entreprises et commerçants offrent des alternatives de dernière minute à des parents.

Le centre Mille Pattes Amusements propose une garderie de grève du 21 au 23 novembre à des enfants âgés de 5 à 10 ans au coût de 40 $ par jour. Signe de la popularité du service, les inscriptions affichent déjà complet.

Ouvrir en mode plein écran Alain Quirion est propriétaire du centre Mille Pattes Amusements, à Lévis. Photo : Radio-Canada

On [a offert le service] en 2017, lorsque les éducateurs et éducatrices en services de garde sont tombés en grève. Ça avait été un hit. Cette année, ce sont les profs qui tombent en grève et on a relancé les ateliers de dépannage pour les parents , explique Alain Quirion, propriétaire du centre Mille Pattes Amusements, qui précise que l’entreprise a mobilisé tout son personnel pour la durée de la grève.

Les enfants auront droit à un lot d’activités organisées dans les modules de jeux de l’entreprise et des piscines de boules multicolores.

Du karaté et de la danse

Les options sont diversifiées pour les parents… et les enfants. L’école de karaté Studios Unis NDL/Lac-St-Charles offre à une quinzaine de jeunes par jour un service de garde dès 7 h 30 du 21 au 24 novembre. Le copropriétaire, David Bossinotte, dit reprendre la même formule que le camp d’été et le camp de la relâche.

Ouvrir en mode plein écran David Bossinotte est propriétaire des Studios Unis d'autodéfense de Lac-Saint-Charles, à Québec. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

J’essaie toujours d’avoir un ratio maximum de 8 à 10 jeunes par prof. Si j’ai des profs disponibles, c’est certain qu’on va aider nos familles , a-t-il indiqué à Radio-Canada.

Les danseurs de 6 à 12 ans peuvent aussi trouver leur compte dans un camp spécialisé offert du 21 au 23 novembre par l’équipe de Productions Danse Intense, en Basse-Ville de Québec.

En plus de la danse, les enfants participeront à des activités de science et d’art et des ateliers spéciaux d’improvisation, de gymnastique, de cirque et de cheerleading récréatif.

Toujours en Basse-Ville de Québec, dans Maizerets, le Centre Monseigneur-Marcoux offre un service de garde d’urgence les 21, 22 et 23 novembre pour les enfants de 4 à 12 ans. Le service, au coût de 20 $ par jour, est offert de 8 h à 16 h.

Écoles fermées à Québec

Les écoles et les services de garde des écoles primaires du Centre de services de la Capitale (CSSC) et du Centre de services scolaires des Premières-Seigneuries (CSSPS) seront fermés dès le mardi 21 novembre, soit pour une durée indéterminée, soit pour trois jours, à moins d’une entente d’ici là.