Le Cégep de Jonquière lance un appel à la réflexion sur l’avenir des médias régionaux

La direction et le personnel du Cégep de Jonquière signent une lettre ouverte pour lancer un échange sur des pistes de solutions à la crise des médias.

Nous souhaitons jouer un rôle fédérateur pour engager des discussions essentielles afin de faire changer les choses, pour le mieux, et ainsi pérenniser notre industrie médiatique et journalistique.

L’initiative émane des récentes coupes annoncées chez TVA et les départs au sein des Coops de l’information.

Nous prenons donc l’initiative de rassembler les acteurs concernés et intéressés à prendre part à une réflexion et à un échange constructif qui permettrait d’aborder les enjeux actuels, de dégager une vision et de trouver, ensemble, des pistes de solution afin de mettre en place des actions concrètes pour l’avenir de nos médias locaux et nationaux , est-il écrit dans la missive notamment signée par le directeur général du Cégep, Sylvain Gaudreault.

Les signataires se sentent particulièrement interpellés en raison de la présence de l’École supérieure en Art et technologie des médias (ATM).

Depuis 1967, nous développons au Cégep de Jonquière bon nombre de talents dans le domaine des médias. [...] L’information est malmenée. L’information en région s’effrite. La production médiatique au Québec souffre sans contredit d’un sous-financement. Cette situation affecte l’accès à une information de qualité dans toutes les régions et, ultimement, notre démocratie , peut-on lire dans le document.

Au total, 67 directeurs, enseignants et membres du personnel ont signé la lettre publiée sur le site web du Cégep de Jonquière.