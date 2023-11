Un deuxième spectacle solo et un livre pour David Goudreault

Le romancier, poète et travailleur social David Goudreault sera de retour sur scène en 2024 avec un nouveau spectacle solo intitulé En marge du texte, qui mettra en lumière les grands textes qui ont marqué son parcours. À son habituel mélange d’humour et de poésie s’ajoutera cette fois-ci la musique, l’artiste s’étant récemment mis au piano.

Le premier spectacle solo de David Goudreault, Au bout de ta langue, a été présenté plus de 400 fois en salle et plus de 600 fois en contexte scolaire, récoltant plusieurs honneurs comme les prix Radarts et Accès-Culture, le prix du jury ROSEQ et celui d'Étoiles Stingray.

Pour sa nouvelle proposition, l’artiste multidisciplinaire s’est entouré de l’humoriste Mariana Mazza et de l’auteur-compositeur-interprète Richard Séguin à la script-édition­. L’auteur de la trilogie La bête promet une mise en scène élaborée, ponctuée de morceaux d’improvisation poétique.

En plus de livrer ses propres textes, il rendra aussi hommage à des plumes québécoises comme de Claude Gauvreau, Anne Hébert, Hector De Saint-Denys Garneau, ou de l’international comme Agota Kristof, Arthur Rimbaud et Alexandre Soljenitsyne.

Les chroniques de Bonsoir bonsoir! réunies dans un livre

David Goudreault a également annoncé lundi la sortie le 22 novembre d’un nouveau recueil intitulé Les lettres attachées, qui regroupe ses célèbres interventions à l’émission Bonsoir bonsoir!, comme Lettre aux alcooliques et aux dépendants, Lettre d’amour aux mal-aimés ou Lettre aux petits gars. Les quinze textes du recueil sont accompagnés de portraits réalisés par l’illustratrice Irina Pusztai.

Après une période de rodage qui s’étalera du 23 novembre au 24 février, le spectacle En marge du texte sera présenté en première montréalaise les 28 et 29 février au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, avant de se promener un peu partout au Québec jusqu’au mois de novembre 2024.