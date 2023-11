L’Î.-P.-É. veut étendre son interdiction des plastiques à usage unique

Le ministre de l’Environnement de l’Île-du-Prince-Édouard veut aller de l’avant avec l’interdiction de nouveaux plastiques à usage unique. Il vise notamment les couverts et pailles en plastique.

Le gouvernement Trudeau voulait interdire à partir du 20 décembre les sacs plastiques à usage unique, assiettes, couverts et pailles en plastique.

Mais jeudi, la Cour Suprême du Canada a invalidé le décret du gouvernement qui classait les articles en plastique comme étant toxiques.

Le tribunal a conclu qu’il n’est pas raisonnable de dire que tous les articles fabriqués en plastique sont nocifs parce que cette catégorisation est trop vaste. Le gouvernement pourrait faire appel de la décision.

En 2019, l’Île-du-Prince-Édouard a été la première province au pays à interdire les sacs plastiques à usage unique. Après cela, elle avait décidé d’attendre le fédéral qui avait fait part de son intention de légiférer sur le sujet.

Jeudi, après la décision de la Cour suprême, la province a décidé de reprendre les rênes. Le ministre de l'Environnement de l'île, Steven Myers a assuré que le gouvernement insulaire à l’intention d’agir vite, mais compte tenir des consultations publiques sur le sujet.

Le ministre de l'Environnement de l'Île-du-Prince-Édouard, Steven Myers, a expliqué que la province voulait aller de l'avant et interdire plus de plastiques à usage unique. (Photo d'archives)

Je pense que nous devons prendre conscience que les choses que nous utilisons ont un impact qui dépasse notre durée de vie. Je ne parle pas de cinq ou dix ans, mais je parle de générations entières , a-t-il expliqué.

Je sais que manger avec une fourchette en bois n’est pas aussi pratique qu’avec une fourchette en plastique, mais si c’est le désagrément avec lequel on va devoir vivre, je suis correct avec ça , a-t-il poursuivi.

Le député provincial progressiste-conservateur de Zack Bell a levé certaines préoccupations.

Selon un député progressiste-conservateur, les fourchettes en bois sont de moins bonnes qualités que celles en plastique.

Selon lui, si de nombreux résidents de l’île soutiennent l’interdiction des plastiques à usage unique, des critiques disent que les produits pour remplacer le plastique sont de moins bonne qualité. Ils causent des difficultés pour les aînés et les personnes non valides et ils coûtent plus cher aux commerces de l’île .

Le gouvernement provincial a également expliqué qu’elle cherche des conseils juridiques pour s’assurer que la législation concernant l’interdiction des sacs plastiques survivrait à une poursuite si les fabricants en lançaient une sur la base de la décision de la Cour Suprême.