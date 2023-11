L’Assemblée législative de l'Alberta aura siégé 34 jours en 2023

Les députés albertains entrent dans le dernier sprint de la session parlementaire. Si la session d’automne est ajournée le 7 décembre, comme prévu, les députés albertains auront passé 34 jours en chambre en 2023.

Ces 34 jours correspondent à moins du tiers du temps passé en chambre par les élus fédéraux et environ la moitié de celui des députés des autres Assemblées législatives de l’ouest du pays.

La seule province où l’on siégera moins, cette année, est la Nouvelle-Écosse.

Selon le président de l’Assemblée législative, Nathan Cooper, les députés albertains ont tout de même une charge de travail similaire aux autres législateurs du pays. Si l'on compare l'Alberta aux autres provinces du pays, on constate que nous nous situons en milieu de peloton pour ce qui est du nombre de jours où nous siégeons , affirme-t-il.

Selon les données récoltées par Radio-Canada, l’année 2023 semble être une anomalie. Dans les cinq années précédentes, les députés albertains siégeaient en moyenne une soixantaine de jours par année, ce qui est comparable aux autres provinces de l’Ouest.

L'année en cours a également été marquée par une élection provinciale, ce qui pourrait expliquer ces chiffres moins élevés que la moyenne. Cependant, lors de la dernière année électorale, en 2019, les députés albertains avaient siégé 54 jours.

La plupart du temps, les textes législatifs sont adoptés par l'Assemblée [législative] plus rapidement en Alberta que dans de nombreuses autres juridictions, ce qui réduit le nombre de jours de séance.

Le président de l’Assemblée législative fait aussi valoir que dans les dernières années, les députés albertains siégeaient souvent du matin au soir.

Au cours de la 30e législature, nous siégions souvent le matin, l'après-midi et le soir. Le volume total des séances est donc plus élevé et nous le condensons en moins de jours , explique-t-il.