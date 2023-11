Près de 2 M$ pour stabiliser la berge de l’Anse du Sud

Le ministère de la Sécurité publique effectuera une recharge de plage d’urgence pour protéger l’Anse du sud de Percé dans les prochaines semaines. Coût de l’opération : 1,9 M$.

L’argent servira à verser quelque 12 500 tonnes de galets et à réparer, entre autres, la promenade et la descente en béton. Les factures seront entièrement à la charge du ministère de la Sécurité publique.

L’automne dernier, deux tempêtes, soit Fiona et celle du 23 décembre 2022, ont endommagé le trottoir et la descente en béton. Une partie de la recharge en place s’est aussi déplacée plus à l’ouest avec les vagues et les marées.

La mairesse de Percé, Cathy Poirier, explique que les deux tempêtes sont survenues au moment où une recharge d’appoint aurait dû être effectuée. On voyait que l’équilibre de cette recharge n’était plus tout à fait adéquat.

Une recharge de plage, dit-elle, est un ouvrage dynamique qui demande un certain entretien dont les coûts et la mise en œuvre n’ont pas été prévus en 2017 lors de la première recharge de plage. C’était un projet-pilote , rappelle la mairesse.

L’entrepreneur qui a remporté l’appel d’offres lancera les travaux dans les prochains jours après les résultats des tests de granulométrie. L’ensemble du chantier devrait s’étendre sur cinq à six semaines et être terminé avant la période des fêtes.

Les travaux protégeront temporairement le site. On vient protéger en urgence.

Québec réalisera une recharge plus massive à l’automne 2024. D’autres suivis devront être faits à long terme.

La Ville de Percé aimerait aussi trouver une solution pour protéger l'Anse du Nord qui perd sa sédimentation et ses galets depuis la construction du nouveau quai. Un effet indésirable qui n'avait pas été prévu par les concepteurs de la structure, observe la mairesse de Percé.

Le financement de ces travaux s'avèrent un peu plus complexe puisque contrairement à l'Anse du Sud où sont situées des infrastrucures municipales qu'il fallait protéger, ce type d'ouvrage est absent dans l'Anse du Nord.