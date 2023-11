Le Bol d’or à Jonquière après la victoire des Gaillards

Les émotions sont à leur comble au Cégep de Jonquière alors que les Gaillards y rapportent le Bol d’or pour 2023.

L’équipe a arraché la victoire au Vulkins du Cégep de Victoriaville la fin de semaine dernière avec un pointage final de 28-20.

Qu’on ait gagné par 30, par 1 ou par 8, on a le même trophée, on a les mêmes médailles et on va avoir les mêmes bagues.

Les Gaillards sont arrivés en finale avec une fiche parfaite, mais leurs adversaires étaient de taille.

Ça a été rare cette année, les moments où on perdait le match et là, on a perdu le match pendant un bon moment. On a repris les devants au 4e quart et on n’a plus jamais regardé en arrière , a raconté, soulagé, l’entraîneur-chef, Philippe Leduc, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

C’est une conclusion inespérée pour le secondeur hybride Charles-Antoine Guay, dont le parcours collégial et la carrière de footballeur se terminent.

Les Vulkins étaient bien ajustés à ce qu’on avait préparé. Ce qui nous a surpris, c’est leur vitesse. On savait qu’ils allaient être rapides, mais on s’est fait surprendre au début. Quand, nous en défensive, on a réussi à se rajuster à ce qu’ils faisaient, il n’y a plus eu de problème , se félicite-t-il.

Les Gaillards en étaient à leur septième participation consécutive à la finale de football collégial. Ils avaient déjà gagné le Bol d'or en 2016 et 2018.

L’expérience a été payante.

Ce qui nous a permis de revenir dans le match, c’est qu’on a réussi à gérer nos émotions.

100 % oui. L’expérience nous a grandement aidés parce que plutôt que se laisser envahir par les émotions, on a réussi à se ressaisir et on s’est dit qu’on était capable d’aller le chercher [le match] , renchérit Philippe Leduc.

Respect au Bol d’or

Les Gaillards ont déjà commencé à célébrer leur victoire, mais avec plus de classe que les Condors de Beauce-Appalaches.

L’équipe a été bannie des séries éliminatoires pour avoir vandalisé le précieux trophée l’an dernier.

L’entraîneur-chef des Gaillards a gardé le Bol d’or à l'œil depuis la victoire de ses 67 joueurs samedi.

Ouvrir en mode plein écran Le Bol d'or a été remporté par les Gaillards du Cégep de Jonquière en 2023. Photo : Radio-Canada / Laura-Jessica Boudreault

Philippe Leduc assure par contre que la mentalité de son équipe n’a rien à voir avec ce qui s’est passé en 2022.

Là, je vais le remettre aux joueurs et c’est certain que je vais faire passer mon message qu’on doit le respecter. En même temps, on a tellement travaillé fort pour avoir ce trophée-là, on ne veut pas le détruire, on veut le chérir , soutient Philippe Leduc.

D'après les entrevues de Frédéric Tremblay